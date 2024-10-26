人民网北京10月26日电 （焦磊）10月25日，商务部召开消费品以旧换新专题新闻发布会，介绍相关工作进展及各地经验做法。商务部消费促进司司长李刚在发布会上介绍，今年以来，商务部会同相关部门出台系列政策文件，指导各地用好中央财政和超长期特别国债支持资金，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新，各项工作进展顺利，取得了积极进展成效。

消费品以旧换新专题新闻发布会现场。人民网 焦磊摄

李刚表示，消费品以旧换新工作开展以来，商务部会同各地各有关部门抓统筹、出政策、办活动、广宣传，各项工作进展顺利，特别是叠加“金九银十”消费旺季，以旧换新政策效应加快释放，有力促进消费回暖，带动新质生产力发展，推动相关行业绿色转型，为巩固和增强经济回升向好态势注入强劲动力。可概括为三个“换出”：

一是换出了消费新动能。汽车方面，截至10月24日，全国汽车报废更新补贴申请超过157万份，各地汽车置换更新补贴申请超126万份，补贴申请量呈现快速增长态势。9月份，国内乘用车零售量211.2万辆，同比增长4.5%，比8月份加快5.5个百分点。10月的前三周，国内乘用车零售量比上年同期增长16%，比上个月同期增长12%。在家电方面，截至10月24日，1363.5万名消费者购买了中央明确的8大类家电产品1984.3万台，带动销售额913.4亿元。家装厨卫方面，初步统计，截至10月24日，各地家装厨卫“焕新”补贴产品约630万件，累计带动销售额190亿元。从消费市场总体情况来看，9月份全国社会消费品零售总额4.11万亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，汽车、家具类商品零售额增速由负转正，家电和音像器材类商品零售额增速为近年来最高。

二是换出了新质生产力。以旧换新政策还带动新能源、高效能、智能网联化设备产品相关行业快速发展。9月份，新能源乘用车零售量112万辆，同比增长51%，占乘用车销售量的比重超过53%，新能源汽车正在逐步成为汽车消费市场的主流。全国家电以旧换新资格校验系统数据显示，购买一级能效家电产品的占比超过90%。商务大数据监测显示，国庆期间，智能家居系统销售额同比增长85.2%。

三是换出了绿色可持续。前9个月，全国报废汽车回收量496.7万辆，同比增长48.8%，其中9月份同比增长98.4%。截至9月底，全国废电器回收处理数量近7600万台（套），垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”的工作深入推进。目前已建成“两网融合”回收站点约15万个，各类大型的分拣中心约1800个。

会上，河北、浙江、广西、四川4个地方的商务主管部门负责人介绍了消费品以旧换新工作进展及经验做法。

广西壮族自治区商务厅副厅长朱雁玲在发布会上表示，广西“五坚持”促进消费品以旧换新取得实效。截至目前，广西累计参与消费品以旧换新突破百万人次，惠及百万家庭，带动交易额超百亿元。汽车报废以旧换新超过3.3万辆，日均汽车以旧换新申报量占新增汽车开票份数的75%；日均家电以旧换新申请量突破1万份。实现汽车报废12.5万辆，汽车报废同比增长79.9%；回收处理废旧家电50万台，家电回收循环利用率达98%以上，大宗商品生产、销售、回收有序循环。

河北省商务厅副厅长张贺成介绍，河北省高度重视消费品以旧换新特别是汽车以旧换新工作，各级各部门全力推进落实，政策效应迅速显现。截至10月24日，全省共提交汽车报废更新申请12.1万单，提交汽车置换更新申请8.1万单，汽车以旧换新累计实现销售额303亿元，为消费者发放补贴17.7亿元。

浙江省商务厅总经济师朱军表示，今年以来，浙江省坚持目标导向，抢抓先机，用活政策，以攻坚姿态推动消费品以旧换新各领域全面发力。据统计，以旧换新活动有4500余家经营主体，500多万消费者参与。截至目前，浙江省累计使用国债专项资金64.26亿元，补贴政策直接带动消费超660亿元。1-9月，全省限额以上汽车类零售额3274.1亿元，同比增长1.5%，其中新能源、汽车类同比增长33.1%，限额以上家电类零售额436.6亿元，同比增长10.1%。9月限额以上家电类零售额当月增长势头迅猛，同比增长77.9%。其中一级和二级能效商品同比增长78.3%。智能家电同比增长161.6%。

四川省商务厅副厅长乔方介绍，四川把家电以旧换新作为惠民生、促消费、降能耗的重要举措。根据商务部工作安排，全面开展相关工作，截至10月24日，四川家电以旧换新195万件，销售金额80亿元，补贴金额15亿元。助推9月全省家电销售增长25.1%。

李刚表示，下一步，商务部将会同有关方面持续落实好既定政策措施，抢抓“双十一”等重要消费节点有利时机，全力以赴、真抓实干，推动消费品以旧换新取得更大成效。

(责编：王仁宏、高雷)

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