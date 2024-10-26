人民网北京10月26日电 （记者栗翘楚）工业软件是制造业数字化转型的关键支撑，对于很多现代制造业行业来说，从源头开始就离不开工业软件。10月22日，汽车行业系统仿真技术研讨会暨Cautosim V2025发布会在深圳成功举办，中汽软件（深圳）有限公司（以下简称“中汽软件（深圳）”）正式成立，来自地方政府、汽车行业、研究机构、高校及媒体等单位的120余位嘉宾现场参会。

中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）党委书记、董事长安铁成，中汽中心副总经理龚进峰出席大会。安铁成在致辞中表示，中汽软件（深圳）的成立，是中汽中心加强央地合作、实施国家创新驱动发展战略、勇于担当和践行汽车产业高质量发展责任的体现，标志着中汽中心在深化汽车产业布局、推动汽车工业软件自主可控进程方面迈出了新的步伐。在全球竞争格局加速演变的大背景下，汽车工业软件已经成为产业升级、技术进步的创新高地和战略支点。Cautosim V2025作为中汽中心自主研发的汽车系统仿真软件产品最新成果，各项核心指标全面提升，为行业用户带来全新体验，补充行业研发工具链自主可控关键环节。

深圳市龙岗区委书记余锡权，深圳市工信局党组成员、市汽车办主任黄鸣，数字化工业软件联盟秘书长、华为集团工业软件与工业云CTO、华为云工业软件云总经理丘水平为大会发表致辞。

会议期间，中汽软件（深圳）有限公司揭牌仪式举行。中汽软件（深圳）是专门从事汽车工业软件研发、生产和销售的专业公司，旨在为汽车用户提供优秀的研发、生产和制造环节涉及的新一代仿真优化、质量管理等工业软件产品和服务。同时，中汽数据发布了Cautosim V2025新版本，并详细介绍了新版软件在求解精度、稳定性、易用性等方面的提升和应用情况。来自比亚迪、上汽通用五菱、华为云和中汽数据的专家，从汽车研发数字工程实践、Cautosim的应用实践等多个维度进行了深入分享和研讨。

(责编：王仁宏、高雷)

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