人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：汽车工业软件成产业升级创新高地

2024年10月26日10:45 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月26日电 （记者栗翘楚）工业软件是制造业数字化转型的关键支撑，对于很多现代制造业行业来说，从源头开始就离不开工业软件。10月22日，汽车行业系统仿真技术研讨会暨Cautosim V2025发布会在深圳成功举办，中汽软件（深圳）有限公司（以下简称“中汽软件（深圳）”）正式成立，来自地方政府、汽车行业、研究机构、高校及媒体等单位的120余位嘉宾现场参会。

中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）党委书记、董事长安铁成，中汽中心副总经理龚进峰出席大会。安铁成在致辞中表示，中汽软件（深圳）的成立，是中汽中心加强央地合作、实施国家创新驱动发展战略、勇于担当和践行汽车产业高质量发展责任的体现，标志着中汽中心在深化汽车产业布局、推动汽车工业软件自主可控进程方面迈出了新的步伐。在全球竞争格局加速演变的大背景下，汽车工业软件已经成为产业升级、技术进步的创新高地和战略支点。Cautosim V2025作为中汽中心自主研发的汽车系统仿真软件产品最新成果，各项核心指标全面提升，为行业用户带来全新体验，补充行业研发工具链自主可控关键环节。

深圳市龙岗区委书记余锡权，深圳市工信局党组成员、市汽车办主任黄鸣，数字化工业软件联盟秘书长、华为集团工业软件与工业云CTO、华为云工业软件云总经理丘水平为大会发表致辞。

会议期间，中汽软件（深圳）有限公司揭牌仪式举行。中汽软件（深圳）是专门从事汽车工业软件研发、生产和销售的专业公司，旨在为汽车用户提供优秀的研发、生产和制造环节涉及的新一代仿真优化、质量管理等工业软件产品和服务。同时，中汽数据发布了Cautosim V2025新版本，并详细介绍了新版软件在求解精度、稳定性、易用性等方面的提升和应用情况。来自比亚迪、上汽通用五菱、华为云和中汽数据的专家，从汽车研发数字工程实践、Cautosim的应用实践等多个维度进行了深入分享和研讨。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以旧换新政策效应加快释放 为经济回升向好注入强劲动力
　　人民网北京10月26日电 （焦磊）10月25日，商务部召开消费品以旧换新专题新闻发布会，介绍相关工作进展及各地经验做法。商务部消费促进司司长李刚在发布会上介绍，今年以来，商务部会同相关部门出台系列政策文件，指导各地用好中央财政和超长期特别国债支持资金，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新，各项工作进展顺利，取得了积极进展成效。…
绘说现代化丨中国农业 “大”有可为
　　广东茂名的荔枝、山东枣庄的石榴、福建东山的海鲜干货和渔获产品......我国着力打造特色农业产业集群，把农业建成现代化大产业。我国规模以上农产品加工业企业超9万家，今年1月至6月实现营业收入8.7万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部