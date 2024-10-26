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财经观察：丰收答卷上的这项“首次”，背后有何支撑？

方经纶
2024年10月26日10:56 | 来源：人民网
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我国粮食产量在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，今年预计将首次突破1.4万亿斤——这是日前在国新办发布会上，农业农村部公布的一组数据。

“截至昨天，全国秋粮收获进度已经超过了八成，正在由前一阶段时间的丰收在望转化为丰收到手。”农业农村部副部长张兴旺在发布会上透露。

又一个丰收季，沉甸甸的丰收答卷背后有何支撑？

农业农村部总农艺师、种植业管理司（农药管理司）司长潘文博道出了其中关键，“据专家分析，今年粮食丰收单产提升是重要的支撑，对增产的贡献达七成以上。”

单产提升，旱地里长出的“金豆豆”就是典型代表。近日，测产专家组在甘肃省测得，在年降雨量300毫米左右的陇东旱作区环县，一些高油大豆品种抗旱性突出、稳产性好，平均亩产205.14公斤，较当地单作大豆平均亩产142.9公斤增产43.6%。

据了解，2023年，农业农村部以实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动为抓手，把粮油等主要作物大面积单产提升作为粮食生产工作的头号工程。2023年我国实现粮食生产“二十连丰”，其中单产提高对增产贡献达58.7%。

2024年，农业农村部在继续抓好300个整建制县的基础上，新增100个玉米、100个小麦、102个油菜县来开展整建制推进，推动单产提升。

大面积单产提升，还突出良田、良种、良机、良法、良制“五良”集成，季季紧抓，茬茬接续、环环相扣挖掘单产潜力。

潘文博介绍，针对播种质量不高这一薄弱环节，农业农村部以“高性能”为突破点，加快高性能精量播种机普及推广，同时辅助加装了北斗导航、无人驾驶等智能装备。

在黑龙江，配有北斗导航和智能监控的大型收获机在田间来回穿梭；在浙江，一家农业科技公司运用无人机开展农业测绘服务，面积超100万亩……高科技“解锁”智慧种田步伐加快。

此外，潘文博从亩均株数不断增加、关键技术加快推广等方面介绍，今年玉米单产提升整建制推进县亩株数至少增加100株，玉米精准调控、大豆大垄密植等高产技术模式加快推广。小麦整建制推进县亩产较上年提高了5.1%左右，带动小麦平均亩产提高10公斤左右。

潘文博还指出表示，下一步，农业农村部将按照“稳面积、增单产”两手发力的要求，着力于“五个继续”，促进单产持续提升——继续筛选推广优质品种；继续组装集成先进技术模式；继续普及推广新型农机具；继续建设农田设施；继续引导新型农业经营主体和社会化服务组织。

(责编：申佳平、高雷)
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