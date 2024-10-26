人民网北京10月26日电 （焦磊）跨模态大模型“白泽”在数字世界与人类世界间畅游、数字人苏东坡与观众跨时空实时互动、虚拟人邓丽君现场演唱《月亮代表我的心》……10月25日晚，作为2024媒体融合发展论坛的主题活动，由人民网主办的“AI之夜——奔跑吧！AI中国”活动在北京举行。

“AI之夜——奔跑吧！AI中国”活动现场。人民网记者 任峰涛摄

本次活动邀请多位人工智能行业企业代表，全面展示“人工智能+”在各行业领域的创新应用场景，并通过充满科技感、智能感、未来感的数字表现形式，展现人工智能领域的先进成果。

近年来，人民网在AI领域深入布局。人民网“梦幻灵境”AI展演中心已成为展示AI技术与应用、产业交流合作的窗口与平台。目前，人民网已分别在武汉、南宁落成并运营两个展演中心。跨模态大模型“白泽”也于近日完成生成式人工智能服务备案。

当前，AI正与千行百业深度融合，有力赋能生产、生活，新场景、新业态悄然而生。活动现场，多位来自文旅、体育、教育、交通等领域的企业代表通过分享场景案例，展示人工智能的行业应用与实践。

达闼机器人创始人、董事长兼CEO黄晓庆认为，当前，随着具身通用智能技术的突破性发展，人形机器人加速走向成熟，即将跨越商用化的“最后一公里”。智能机器人将是继个人PC、智能手机之后的人类第三台“计算机”，具身智能大模型加上人形机器人即将成为新一代工业革命中最具竞争力的生产工具。

数字人苏东坡与现场实时互动。人民网记者 任峰涛摄

会上，数字人苏东坡跃然屏幕之上，与现场进行跨时空实时互动，让现场观众体验了传统文化与现代科技相结合的舞台魅力。

苏东坡数字人联合出品方代表、北京谛听视界文化科技有限公司总经理李帆表示，当前，元宇宙、AI大模型等技术革命正在变革用户数字体验的形态，文旅、文博等场景需求处于需求升级、面临转型的关键时期。通过AI融合文旅IP，深入各地文旅资源，构建中华文化IP生态平台，赋能文旅等领域形成新质生产力。

北京体育大学“5G高新视频体育融合创新应用国家广播电视总局实验室”主任赵琳琳以多个场景实例阐述了人工智能在体育直播当中的有效应用。她表示，体育赛事直播场景信息高度聚合，时效性和数据分析需求并重，是AIGC落地场景的经典应用，AIGC在体育场景的应用可归纳为效率、认知、互动和时空四个方向的突破。

猿辅导集团副总裁、人工智能研究院院长程群表示，大模型和教育非常契合，人类信息传递的方式与大模型自然语言的交互方式相同，因而教育领域是大模型最容易落地和见到成效的领域。要推动大模型与不同的教育细分场景深度融合，实现个性化互动的学习方式，推动学习变革。

智慧互通副总裁宋沛辰认为，AI应用是交通出行场景的刚需，AI赋能智慧交通的主要聚焦方向要从静态、动态等交通场景切入，形成一套端边云协同和感算控一体的能力可实现交通场景感知实时和精准。

AiPPT联合创始人王振同介绍，与人民网共同推出的AIPPT政企版在智能生成PPT的基础上，与人民网主流价值语料库融合，实现了体验更好、内容更准、合规性更高、数据更安全的四大差异性优势。

美图公司副总裁、美图影像研究院负责人刘洛麒就AI在影像领域的应用进行了分享。他表示，当前影像创作以大模型作为基础，通过图生视频、视频生视频的技术，节约了视频制作的成本，并利用AI技术将剪辑、配乐、音效、字幕等后期流程完全自动化，有效降低创作门槛。

在“思辨时刻”环节，中国科学院自动化研究所副研究员刘希龙和中国自动化学会认知与计算专业委员会副主任、宾果智能董事长闵海波围绕人工智能的技术“边界”展开探讨。

闵海波认为，作为一项具有革命性质的技术，人工智能的价值可分为物理层面和精神层面。物理世界的人工智能的根本价值在于降本增效，或者做根本人类做不到的事情；在未来学生的培养导向上，要注重提高思辨能力和提出问题的能力。

刘希龙认为，技术是人类手臂的延伸，虽然不可避免地会代替人的劳动，但并不代表就会有人失业，相反它创造的整体价值变多之后，整个人类会从中获益。

虚拟人邓丽君现身舞台献唱。人民网记者 任峰涛摄

活动最后，由数字王国携手邓丽君文教基金会打造的虚拟人邓丽君现身舞台献唱，为现场观众带来一场别开生面的沉浸式视听盛宴。

同时，“AI之夜——奔跑吧！AI中国”主题活动通过人民网视频号直播间向广大网友呈现。10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介，助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活。

(责编：王仁宏、高雷)

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