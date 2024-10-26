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与数智同“屏”共振 赋能屏媒新生态

唐佳
2024年10月26日16:59 | 来源：人民网
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“数智融合 赋能屏媒新生态”圆桌论坛。人民网记者 翁奇羽摄
“数智融合 赋能屏媒新生态”圆桌论坛。人民网记者 翁奇羽摄

10月25日，在人民日报社主办的2024媒体融合发展论坛——“数据驱动 创新智媒业态”平行论坛上，来自教育、文化、媒体、技术等领域的嘉宾齐聚一堂，围绕“数智融合 赋能屏媒新生态”的主题，深入探讨如何将数字化、智能化与屏媒业态有机融合，旨在为屏媒行业的发展提供思路与方向，提升信息传播效率与覆盖面。

当前，云计算、大数据、人工智能等新技术迅猛发展，赋予主流媒体新的发展空间。如何把握机遇、应对挑战，是对媒体提出的新课题。业内人士表示，媒体应进一步强化数据思维，以数据驱动变革，深度赋能策采编发、效果评价、用户运营、业务决策、安全防护、组织变革等全场景工作，建强以数据为基础的智慧底座，创新智慧媒体业态，以新质生产力打造传播力和引领力。

福建省广播影视集团卫视中心主任、东南卫视总监李灿宇表示，融合发展是一次以技术创新为引领的媒体变革，媒体不仅是融合内容的生产传播者，也应是创新技术的实践者。

如何乘数智融合的东风，讲好中国故事？屏媒在此过程中能够发挥怎样的作用？

“大数据、人工智能、云计算等大量智能技术不断涌现，为变革提供了新动能。”教育部国际合作与交流司副司长周莉表示，打造中国教育国际传播体系是一个系统性、长期性、战略性的工程，提升高等教育国际传播力也是一个漫长的过程。要增强阵地拓展意识、内容建设意识、技术赋能意识。

面向世界讲好中国故事，智慧屏媒作为跨文化传播的有效载体，日益发挥重要作用。据介绍，人民日报电子阅报栏近年来不断走出国门开展传播活动，探索“一国一策、一地一策、一事一策、一屏一策”的精准传播路径，收获了新经验、新启示。

智慧屏媒本身就是技术变革的成果。智能化快车道、AI+媒体等模式，在数据加工、训练和应用中，形成了新的数据标准和质量。大模型技术在媒体领域的应用正逐步进入新的发展阶段，在此背景下，大模型内容生产如何推动屏媒行业变革？

“大模型的发展让多模态内容生产更加智能、高效，跨文化传播也更加精准有效。”开普云信息科技股份有限公司首席技术官杨春宇表示，生成式人工智能技术将会为屏媒行业提供新的产能驱动，为用户带来更多充满惊喜的新变化、新体验。

智媒形式日益丰富多样，VR、3D、魔屏等媒介技术形式在文化领域的体验式传播能力日益提升。宝鸡青铜器博物院院长宁亚莹认为，其优势在于无限拓展了人体触觉和认知空间，让观众有更多身临其境的美好体验。

“数智融合、屏观世界”，已是屏媒新生态的一个亮点。业内人士表示，数字技术与智能化手段的持续发展，不断助力屏媒提升中链接多方关系、引领社会共识的能力。共建共享屏媒阵地建设的联动实践，作为信息传播场景化革新的一种新探索，能够为塑造资源共享、合作创新、协同发展的传播生态充实力量。

(责编：王仁宏、高雷)
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