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“数据驱动 创新智媒业态”平行论坛现场。人民网记者 翁奇羽摄

当前，如何利用大数据、人工智能等前沿技术驱动媒体系统性变革，成为社会各界关注的话题。

10月25日，由人民日报社主办，人民网、人民日报数字传播有限公司承办的2024媒体融合发展论坛“数据驱动 创新智媒业态”平行论坛在京举办。十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏，人民日报社副总编辑徐立京参加论坛并致辞。参会嘉宾围绕数据驱动主流媒体系统性变革、数智融合赋能屏媒新生态等话题展开探讨，分享创新案例，助力媒体深度融合发展。

守正创新 探索主流媒体发展新机制

数字时代，数据作为新型生产要素，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和治理方式。在此背景下，主流媒体如何搭乘“数字快车”，探索发展新机制？

中国科技体制改革研究会理事长张景安做专题报告。人民网记者 翁奇羽摄

“创新使中国高增长插上高质量发展的翅膀，一个全新的数字化时代正阔步向我们走来。”中国科技体制改革研究会理事长张景安表示，数字化正以不可逆转的趋势改变人类生产与生活方式，在创新中不断发展，协同创新、集成创新是大趋势，建设具有世界影响力的产业集群和产业链是未来企业竞争的重点。多元主体协同创新迫在眉睫，谋划重大协同创新的布局，推动创新平台数字化、生态化发展，才能适应未来创新与竞争的需要。

人民网董事长、传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁介绍，近年来，人民网聚焦内容主业，依托四类创新内容业务，沉淀积累了海量数据；继而通过开放合作，进一步汇集大量政务数据、服务数据、舆情数据，积极探索数据业务，创新媒体融合发展新业态；在逐步向智能业务挺进，加快全体系向智能互联转型升级。

科技赋能是主流媒体创新发展的生命线，以主流思想引领多元舆论、以主流价值凝聚社会共识，是主流媒体的新使命。

在论坛现场，人民网发布了《主流价值观内容传播服务公约》，以期促进各方交流合作，共同推进主流价值观内容传播生态的治理模式创新。

在充满创新与机遇的新时代，人工智能正以前所未有的速度改变着人们的工作和生活。利用自身用户优势、数据优势、场景优势，依托传播内容认知全国重点实验室在大语言模型方向的科研成果，人民网上线了“写易”智能创作引擎新版应用，为用户打造“提高写作能力、积累写作素材、规范写作格式、丰富写作词汇、启发写作灵感”的提效工具。着重为公务人员、媒体学校医疗从业者、文字工作者、国企管理者、大中学生等有日常阅读需求和写作需求的群体，提供专业权威、系统整体、持续更新的数智服务。

技术赋能 做好内容深度融合“试验田”

15年前，人民日报社引入数字技术，研发物联网形态新型媒体，从“0”到“1”创造出人民日报电子阅报栏。如今，人民日报电子阅报栏广泛布设于中央和国家机关以及全国大部分省市自治区，并开启了向海外延伸点位的征程。

“准确识变、科学应变、主动求变，对于媒体事业高质量可持续发展至关重要。”人民日报数字传播有限公司董事长、总经理吴绮敏认为，要把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，实现媒体内容提质、渠道增效、场景延伸，正是媒体融合向纵深发展的题中之义。人民日报数字传播公司丰富“屏媒概念”、开辟“屏媒阵地”的实践持续推进，智慧屏媒为做大做强主流舆论贡献力量的作用日益凸显。

论坛现场，人民日报数字传播有限公司发布了《共建共享屏媒阵地联合行动倡议书》，与合作伙伴共同发起共建共享屏媒阵地联合行动，让屏媒释放源源不竭的生态活力。

上海市城市设计与城市科学重点实验室执行副主任刘艳军认为，媒体数据价值转换的进程中，往往面临数据质量低、孤岛现象、应用场景模糊及价值评估缺乏统一标准等挑战。该实验室正在与人民网合作开展“数据元素周期表”与“数据反应”研发，以期助力数据流通与交易，并通过数据分析、业务驱动及第三方价值体现等充分释放数据价值。

为更好地回答创新发展命题，2023年12月，西城区与人民网、北交所、建设银行北京分行共建了“828巨人港”平台，全链条支持产业创新发展。

北京市西城区委常委、宣传部部长张晓家认为，文化新质生产力作为新技术、新要素、新产业的先进生产力质态，为文化产业和媒体融合高质量发展注入了强大动能。将充分发挥和展示西城区“资源优、融合深、效能足、声量大”优势，注重推动数字化创新升级、创新阐释西城文化内涵、培育文化新业态新场景、多场景多模式创新传播，形成文化产业发展的“创新力”“融合力”“竞争力”“影响力”。

服务大局 绘就网上网下“同心圆”

当新一轮变革浪潮涌起，媒体如何重塑影响力，画好网上网下“同心圆”？

人民网“领导留言板”创新产品“民意通”发布。人民网记者 翁奇羽摄

来自广大群众和经营主体的490多万件留言，通过“领导留言板”平台得到各地区、各部门积极办理，大批建设性意见得到采纳。论坛现场，人民网发布了创新产品——群众工作智能化系统“民意通”，该产品依托“领导留言板”的工作积淀和人民网AI大语言模型等先进技术，旨在助力各级党委政府高效解决群众需求数量大、重复内容多、办理多头等问题，为群众工作和基层治理提供新质赋能，减轻基层负担。

架好干群互动“连心桥”，让互联网这个“大变量”成为“正能量”，让数据服务更好地惠及社会各领域。

在活动上，人民数据管理（北京）有限公司与湖北数据集团联合打造的“湖北省数据要素服务平台”，与大庆市高新区管委会联合打造的“大庆市（东北区）数据要素服务平台”上线并网运营，平台将进一步打通数据的交易壁垒，推动数据的资源共享，撬动社会治理的最强大脑。

论坛期间，还举办了两场圆桌论坛，分别围绕“数据驱动媒体业态系统性变革”“数智融合 赋能屏媒新生态”的主题，来自媒体行业、高校和企业的嘉宾展开了一场深入探讨。

与会嘉宾认为，利用好数据资源，对提升新闻传播和媒体服务质量水平、增强用户黏性至关重要。作为数字时代的新型生产要素，数据从赋能全流程内容生产到催生创新应用，已成为媒体业态系统性变革的驱动力，是变革的工具。在数字化时代，屏媒行业也面临深刻变革。需要充分利用大数据分析，实现个性化内容推送，借助人工智能技术，优化内容生产，构建多媒体融合传播矩阵，形成强有力的“强传播”舆论场。

(责编：王仁宏、高雷)

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