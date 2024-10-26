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推动媒体融合发展 数据驱动媒体业态系统性变革

人民网记者 杜燕飞
2024年10月26日16:39 | 来源：人民网
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近年来，随着大数据和人工智能技术的不断应用，智能化已成为媒体数字化转型的重要路径与必然方向。党的二十届三中全会提出，构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革。

“数据驱动媒体业态系统性变革”圆桌论坛。人民网记者 翁奇羽摄

“数据驱动媒体业态系统性变革”圆桌论坛。人民网记者 翁奇羽摄

10月25日，在人民日报社主办的2024媒体融合发展论坛——“数据驱动 创新智媒业态”平行论坛上，围绕“数据驱动媒体业态系统性变革”主题，与会嘉宾表示，利用好数据资源，对提升新闻传播和媒体服务质量水平、增强用户粘性至关重要。作为数字时代的新型生产要素，数据从赋能全流程内容生产到催生创新应用，已成为媒体业态系统性变革的驱动力，推动融合发展迈入改革创新的“深水区”。

“对于媒体而言，数据和人工智能可以打造传播新优势和产业新优势。”河北日报报业集团党委书记、河北日报社社长赵兵说，产业新优势是以新质生产力为代表的新业态，传播新优势是通过人工智能赋能媒体的采编等工作环节。此外，要关注以数据确权为切入口，将数据变资产，推动媒体的未来发展。

 “我们通过数据驱动，推动新闻生产变革，主导建设和运营江西融媒大脑平台，努力打造成为数字化省级技术综合支撑平台，助推省内主流媒体系统性变革。”江西报业传媒集团党委副书记、总经理王少君说：“我们发力数字经济，运营了南昌人工智能数据创新基地、新余数字经济产教融合基地等项目，已初步形成数据标注、数据资产入表、数字人才培养三个业态。”

谈及数据如何赋能媒体业态创新，中国传媒大学新媒体研究院院长赵子忠认为，大模型是以万亿数据为基础的，通过数据赋能媒体转型。最早是搜索模式，然后是推荐模式，现在是训练模式。有了数据后，如何处理数据，成为当前媒体向智能化转型需要解决的问题。

“我认为，宣是主观意愿，传是客观动作，希望在宣传的过程中助力媒体发布的内容更有传播力。”新浪微博执行总编辑、媒体合作部总经理于琪说，微博和媒体之间的数据标签共建，是在传播过程中做的产品底层共建，也是媒体原创内容能上热搜的传播共建，在共建和传播过程中，媒体进一步发挥了舆论引导作用。

与此同时，数字技术将成为推动业态发展的关键因素。深圳市顺牌文化传播有限公司段静萍认为，数字化手段的传播，可以让传统文化焕发新活力；数字化的精准定位，增强了品牌吸引力和互动性；智能化数字建设，提升了用户体验；数据化管理手段，优化了媒介服务。

值得注意的是，当前人工智能加速演进，AIGC的技术让文生文、文生图、文生视频成为了现实，提高了创作效率，也拓展了内容生产边界。在此背景下，如何用足、用好数据，推进主流媒体系统性变革，与会嘉宾也给出了自己的答案。

赵兵表示，数据是互联网最核心、最活跃的要素，主流媒体要朝这个方向探索。数据是枯燥的，但是当它变成一种探索就是生动的。人工智能是年轻的，但对它的探索是深邃的。

王少君说，用好用足数据是大势所趋。数据是基础，技术是手段，场景应用是目标。如何通过海量数据、技术分析，服务于应用场景，不仅是主流媒体，也是社会各界需要思考的话题。

“我们做智能媒体时，重要的是能否提出好问题，有没有好答案。在这过程中，高质量的问答是需要训练的。推进主流媒体系统性变革，会面对全新的交互模式。”赵子忠说。

于琪表示，在很多层面上，数据不是判断依据，而是验证手段，要尊重数据，但不能只看数据。目前，人工智能大多用在搜索方面，以降低用户对事件理解的门槛。下一步，希望人工智能的技术能够更好地赋能传播伦理。

(责编：王仁宏、高雷)
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