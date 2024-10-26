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加快推动智慧民航建设 促进民航业高质量发展

人民网记者 乔雪峰
2024年10月26日19:12 | 来源：人民网
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当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，技术创新进入前所未有的密集活跃期，民航业正在迎来又一个百年发展的历史机遇。

今年以来，我国民航经济运行总体呈现“稳中有进、持续向好”的积极态势。特别是暑运期间，民航月度运输总周转量、客货运规模等更是连创历史新高。

10月25日，民航局副局长胡振江在第二届中国航协航空大会开幕式上表示，民航业要加快推动智慧民航建设步伐，以智慧促进航空安全迈向更高水平，借助新技术优势，增强安全运行态势的预判能力，不断提高应急处置能力，以高水平安全促进行业高质量发展。

胡振江指出，以智慧促进民航业运行效率进一步提高，强化人工智能、大数据、区块链等新技术融合应用；以智慧促进旅客航空出行体验更加美好，综合利用各类新技术，以平台化、自助化为着力点深入推进“干支通、全网联”，改善购票值机、行李托运、安检通关等服务痛点，为旅客提供全流程、多元化、个性化和高品质的航空服务新供给。

中国航协理事长王昌顺表示，我国航空运输业呈全面恢复态势。今年前三季度，我国国内客运量已恢复至2019年同期的114.4%，国际航线旅客运输量恢复至92.8%。预计全年客、货运量有望分别超过7.2亿人次、850万吨，双双创出历史新高。

王昌顺指出，今年以来，我国航空业数字化、绿色化转型加快推进，智慧航空器运行与运输服务、智慧机场、智慧空管等领域逐步进入国际先进行列，民航业高质量发展的绿色底色和成色更加鲜明。

此外，我国国产民机事业从研发设计、生产制造，到适航取证、商业投运、海外拓展，实现了一系列历史性突破，已进入规模化、系列化、产业化发展的新阶段。

截至今年9月底，我国注册无人机204.9万架，持有合格证的无人机运营企业总数超过了1.7万家。王昌顺指出，无人机应用场景加快拓展，无人机快递物流、空中游览、航空运动等新兴消费加速发展。电动垂直起降飞行器、飞行汽车正在开启城市空中交通新时代。

今年，民航局下发了《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》和《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》，这两份文件为当前和今后一个时期的民航发展指明了方向、确立了目标、明确了路径。王昌顺指出，要准确把握当前形势，从全局看局部，从未来看当下，推进民航业在加快恢复振兴中切实提质增效，大力提升综合效益，以民航高质量发展为中国式现代化贡献力量。

据了解，本届大会的专业展览部分设置了综合展区、通用航空与低空经济发展展区、民航科技奖获奖专区、客舱及航空食品创新区等。来自航空产业链上的各航空公司、机场、空管、航空设备制造商、航食企业及设备制造商、航空物流企业、航空金融机构、科研院所及民航大专院校的近200家单位参展，充分展示了航空业科技创新发展的新成果。

中航集团以“智汇中航 见新见美”为主题，通过裸眼3D技术、多媒体技术、模拟驾驶飞行等具有科技感和互动性的方式。展台还集中展示了首架国航C919从诞生到首航的全过程，以及国航C919专属纪念品、机供品。除此之外，通过展示经典机型，立体式讲述了国航机队规模不断发展壮大，积极投身交通强国民航新篇章建设的历程。

步入东航展台，一架长约2.5米的C919全球首架交付机大尺寸机模，带着与实体飞机一致的“全球首架”中国印和“B-919A”机号，在展台中心显著位置摆放，吸引观众驻足留影。从此处跟随乘务员的讲解，观众即可观赏国产大飞机商业飞行以来多个重要时刻的历史照片。

南航在展位上特别引进了自主研制的A320飞行与导航程序训练器（FNPT）。该飞行与导航程序训练器提供半封闭式或开放式座舱，对飞机驾驶舱、驾驶舱控制面板、飞行仪表、飞行操纵设备等进行物理仿真，驾驶环境更加逼真。

(责编：王仁宏、高雷)
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