人民网记者 车柯蒙 王天乐

10月25日晚，一场关于AI的奇幻之夜在人民网初心报告厅上演。《记者去哪儿》栏目接受人民网数字人白泽发出的邀请，与线上线下观众共赴一场与AI中国的约会。

神秘嘉宾惊喜亮相

在人民网AI之夜的活动现场，超写实数字人苏东坡作为神秘嘉宾登场，与现场观众开启一段“古今对话”；由数字王国携手邓丽君文教基金会打造的虚拟人邓丽君惊喜亮相，唱响经典歌曲《月亮代表我的心》。

苏东坡数字人联合出品方代表、北京谛听视界文化科技有限公司总经理李帆表示，当前，利用数据要素融合文化、科技、体验，正赋能文旅等领域形成新质生产力。

AI加速赋能千行百业

当前，AI在诸多领域赋能生产、生活，新场景、新业态悄然而生。活动现场，多位企业代表展示了人工智能在各行各业的具体应用与实践。

北京体育大学5G高新视频体育融合创新应用国家广播电视总局实验室主任赵琳琳以多个场景实例阐述了人工智能在体育赛事直播中的应用；智慧互通副总裁宋沛辰带来停车难、停车乱的AI解决方案；AiPPT联合创始人王振同分享了如何在技术帮助下成为职场高手；达闼机器人创始人、董事长兼CEO黄晓庆用一段短片展望了人形机器人的更多应用场景；猿辅导集团副总裁、人工智能研究院院长程群演示了个性化互动的学习方式；美图公司副总裁、美图影像研究院负责人刘洛麒则说，“用AI去做短片，让普通人也能当导演。”

“思辨对话”探究技术边界

随着AI在各领域持续渗透融合，由此引发的技术“边界”问题令人深思。活动现场，中国科学院自动化研究所副研究员刘希龙，清华大学人工智能研究院智能机器人研究中心副主任、宾果智能董事长闵海波围绕“AI可以不可以”展开对话。

“AI快速演进，我们应该进一步审视自己作为人的价值，作为人的担当。用一个充满期待的心态去迎接AI带给我们那富有遐想的明天。”刘希龙说。

谈及对新时代的学生的要求，闵海波认为，当前，培育人才的第一要点是激发其思辨能力；第二点尤其重要的，则是激发其提出有价值问题的能力。

(责编：王仁宏、高雷)

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