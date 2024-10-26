10月25日，2024媒体融合发展论坛“新域新质 塑造深融格局”平行论坛在北京举办。来自政府、学界、企业的200余名嘉宾围绕内容生产、平台运营、技术赋能、国际传播等话题展开深入交流与讨论，共同探索智媒时代媒体创新发展路径。

“新域新质 塑造深融格局”平行论坛现场。人民日报记者 伊霄摄

党的二十届三中全会《决定》提出，“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革”。对主流媒体来说，这是改革创新的考验，更是转型升级的机遇。

以人工智能为代表的新一轮科技革命，推动媒体融合进入智能化、智慧化时代。论坛主旨演讲环节，嘉宾分享了对于技术赋能内容生产、地方媒体融合实践、国际传播新理念的经验和思考。论坛特设四场圆桌对话，为智媒时代进一步推动媒体深度融合出谋划策。近20位政产学研界对话嘉宾就智融生产、智融表达、智融赋能、智融传播等重点议题展开跨界对话交流，分享新成果、新经验、新路径，共商融合、共谋发展。

“新域新质 塑造深融格局”平行论坛现场。人民日报记者 伊霄摄

论坛现场举行了2024品牌融合传播创新案例发布仪式和人民日报全国党媒平台新一代数智运营生态（4.0）发布仪式。人民日报媒体技术股份有限公司与天府融媒（四川）科技有限公司就合作共建“多级媒体融合生态”举行了签约仪式。（刘静文 杨知然）

(责编：李源、高雷)

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