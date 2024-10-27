本报记者

当前，全球经济前景复杂，中国经济走势备受关注。

9月26日，习近平总书记主持中共中央政治局会议。会议分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作，强调“要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务”。

10月18日，中国经济“三季报”公布：2024年前三季度国内生产总值按不变价格计算同比增长4.8%，经济运行总体平稳、稳中有进。与此同时，部分指标增速有所波动，经济运行出现一些新的情况和问题。

如何看待当前中国经济走势？一揽子增量政策如何发力？四季度经济工作怎么干？全年经济走势如何？针对社会普遍关心的问题，记者进行了采访。

如何看待当前宏观经济走势？

——尽管二季度和三季度增长略有波动，但9月份多数生产需求指标好转，经济运行呈现筑底企稳态势

观察前三季度GDP增速，一季度5.3%、二季度4.7%、三季度4.6%，经济增速有所回落，怎么看？

国家统计局副局长盛来运表示，今年以来，宏观环境复杂多变，外部压力持续增大，国内经济正处在结构转型的关键期，调整的阵痛持续释放，因此二季度和三季度增长略有波动，“但总的来看，这些指标波动幅度并不大，而且在预期目标附近，中国经济顶住了压力，国民经济运行稳的总基调没有改变。”

更重要的是，中国经济在巩固“稳”的基础同时，不断积蓄“进”的动能，新质生产力加速形成。

全球最大海上风电机组、全国首列无人驾驶重载列车……今年以来，创新成果竞相涌现。世界知识产权组织报告显示，我国创新指数排名上升至第十一位。

虚拟现实设备产量同比增长11.0%、充电桩产量同比增长57.2%、新能源汽车产量同比增长33.8%……前三季度，制造业高端化、智能化、绿色化不断深入，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.1%。

“中国经济新质生产力正在加快培育、加快形成，为经济运行不断注入新动能新优势。”国家发展改革委经济研究所副所长郭丽岩说。

9月份，经济运行出现积极变化。

工业增加值增速在下滑4个月后首次止跌回升，固定资产投资增速在连续多月下滑后首次止跌回稳，资本市场、房地产交易趋于活跃……“可以说，中国经济呈现出筑底企稳态势。”盛来运说。

“前三季度4.8%的增速来之不易，为实现全年目标打下了坚实的基础。”盛来运表示，这充分证明，中国经济具有强大的韧性和潜力。

增量政策出台实施进展如何？

——截至目前近一半增量政策措施已经出台，下一步还将有一批增量政策措施加快出台实施，形成提振信心、稳定发展的工作合力

什么是增量政策？

“这是针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院科学决策、果断出手推出的一揽子政策。”国家发展改革委主任郑栅洁介绍，政策主要围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场五方面开展。

降准降息，货币政策发力稳增长。

9月27日，中国人民银行宣布降低存款准备金率0.5个百分点，降低政策利率20个基点。“本次政策利率下调幅度为近4年最大，降准为年内第二次，两轮降准共计将向市场释放长期流动性约2万亿元。”招联首席研究员董希淼说。

降息又降准，释放流动性与降低社会综合融资成本双管齐下，有力提振信心、支持经济稳定增长。

提质增效，财政政策“多箭齐发”。

“我们拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务。”日前，在国新办发布会上，财政部部长蓝佛安介绍，这将是近年来出台支持化债力度最大的一项措施。

今年以来，财政部已安排1.2万亿元债务限额支持地方化债。存量政策叠加即将出台的增量政策，将大大减轻地方化债压力，腾出更多资源发展经济。

用好专项资金、贷款贴息等工具，完善商贸流通体系，改善消费环境；发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升银行抵御风险和信贷投放能力……围绕稳增长、扩内需、化风险，财政政策精准发力、“多箭齐发”。

多措并举，推动房地产止跌回稳。

取消或调减限购、取消限售、取消限价，降低住房公积金贷款利率、降低住房贷款的首付比例，年底前将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿元……9月底以来，房地产市场优化调整“组合拳”频频发力。

国家统计局问卷调查显示，预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比分别为58.3%和45.4%，对比上月分别提高10个和6.5个百分点，政策效果逐步显现。

靶向发力，加大助企帮扶力度。

稳经济，关键是稳企业。眼下，民营经济促进法正在公开征求意见。

“草案第一次将‘两个毫不动摇’‘培育和弘扬企业家精神’等写入法律，这些内容成为法律制度后，将为各种所有制经济共同发展营造更加良好的环境。”司法部副部长胡卫列说。

金融监管总局提出，加快完善支持小微企业融资协调工作机制；市场监管总局表示，将进一步规范涉企行政执法行为；工业和信息化部宣布，将支持全国4万多家中小企业数字化转型……有力有效减轻企业负担、营造公平竞争市场环境、强化要素保障，各部门协同发力，加大助企帮扶力度。

“按照党中央、国务院部署安排，各部门正按照时间节点倒排工期、积极推进。目前，有将近一半政策已经出台实施，下一步还将有一批增量政策措施加快出台实施，形成改善预期、提振信心、稳定发展的工作合力。”国家发展改革委有关负责人说。

如何更好提振国内需求？

——“两新”政策成效显著，有力拉动投资增长、释放消费潜力

内需是中国经济发展的基本动力。更好提振内需，对稳定经济增长至关重要。

前三季度，社会消费品零售总额同比增长3.3%。其中，9月份同比增长3.2%，比8月份增速加快1.1个百分点。

“今年以来，随着此前受抑制需求的充分释放，消费增长动力有所减弱。但‘两新’政策的落地实施，对促进消费增长起到了积极作用。”中国人民大学经济学院副院长于泽说。

国家发展改革委数据显示，支持地方实施消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金已全部直接安排到地方。

政策助力，产品销售旺起来。9月份，全国乘用车零售量同比增长4.5%，6个月以来首次实现由负转正；全国家用电器和音像器材类销售额也由7月同比下降2.4%，转为9月同比大幅增长20.5%。

于泽表示，前三季度全国居民人均可支配收入增速再次“跑赢”GDP，再叠加存量房贷利率下调、退休人员基本养老金水平上调等政策，有利于居民收入加快恢复，提振消费信心，稳定消费需求。

前三季度，全国固定资产投资同比增长3.4%，与1至8月持平，是今年4月以来增速连续下滑后首次止跌回稳。

“分析投资结构，可以发现全国投资增速止跌回稳，主要得益于大项目投资继续发挥有力支撑作用，设备更新政策落地见效推动设备工器具购置投资较快增长，以及房地产开发投资降幅的收窄。”于泽说。

看具体数据，前三季度，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.1%，拉动全部投资增长3.9个百分点；设备工器具购置投资同比增长16.4%，拉动全部投资增长2.1个百分点。

下一阶段，促进投资平稳增长，仍要坚持“两手抓”。“我们将扎实做好‘两重’工作，加快中央预算内投资和地方政府专项债券项目实施进度，加大‘十四五’规划102项重大工程推进力度，更好发挥政府投资带动作用。”国家发展改革委有关负责人说，同时，加快完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，规范实施政府和社会资本合作新机制，更好激发民间投资活力。

如何促进高质量充分就业？

——前三季度全国城镇调查失业率同比下降0.2个百分点，高校毕业生就业状况有望进一步改善

就业，直接影响居民收入和消费，是最大的民生。

前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。9月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.2个百分点。

盛来运分析，今年就业形势有两个明显特点。一是总体稳定，二是结构性矛盾比较突出，青年就业压力较大、失业率偏高与制造业招工难同时存在。

展望全年，保持就业总体稳定，基础扎实。

看经济运行，我国经济总量持续增长，今年三季度GDP比去年三季度多了1.29万亿元，对劳动力总量需求持续增加。另一方面，服务业占GDP比重持续提升，服务业大多是劳动密集型产业，吸纳就业能力更强。

看就业政策，多方形成合力促进就业。今年初至今，中央财政已下达就业补助资金667亿元，支持地方做好重点群体就业、职业技能培训等工作。

9月，中共中央、国务院出台关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见。这是新时代以来首次从中央层面出台的促就业指导性文件。

“意见进一步明确了就业工作的重点方向、具体任务，包括城镇就业稳定增长，失业水平有效控制，劳动参与率基本稳定等，着力解决当前就业工作中的突出短板、痛点和难点。”中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣说。

“9月份，随着2024届毕业生工作逐步落实，不含在校生的16—24岁、25—29岁劳动力失业率环比明显下降。”国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍说，下阶段，随着更多毕业生落实工作岗位，高校毕业生就业状况有望进一步改善。

物价能否保持温和上升？

——下一阶段价格总体延续CPI温和回升、PPI降幅收窄的态势

前三季度，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上半年扩大0.2个百分点；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.0%，降幅比上半年收窄0.1个百分点。

今年以来，国内价格水平总体低位运行，但从走势看，呈现温和回升。“CPI一季度同比持平，二季度上涨0.3%，三季度上涨0.5%，逐季走高。PPI一季度同比下降2.7%，二季度下降1.6%，三季度下降1.8%，降幅总体收窄，说明经济持续恢复向好。”盛来运说。

温和回升中，积极变化在增多，向好态势在增强。

看消费领域价格，国家发展改革委市场与价格研究所副研究员吕云龙分析，从主要商品看，前三季度CPI八大类商品和服务价格中，除食品烟酒和交通通信价格下降外，其他六大类价格均同比上涨，表明消费需求复苏态势没有改变。

再看生产领域价格，虽然PPI在下降，但前三季度航空航天器及设备制造价格上涨4.2%，文教工美体育和娱乐用品制造业上涨4.7%，高技术产业加速发展，大规模设备更新政策逐步落地，促消费扩内需政策密集出台，推动部分制造业价格同比上涨。

“随着宏观调控政策持续发力，‘两重’、‘两新’、促进服务消费高质量发展等政策落地显效，对消费和投资需求形成支撑，将促进价格稳定。”国家发展改革委市场与价格研究所研究员刘方表示，下一阶段将总体延续CPI温和回升、PPI降幅收窄的态势。

如何全力抓好第四季度经济工作？

——推动各项政策协调一致、形成合力，更好释放政策效能，有信心实现全年经济社会发展主要预期目标

四季度在全年经济总量中的占比通常最高，对完成年度预期目标颇为关键。

习近平总书记最近在地方考察时强调：“要认真贯彻落实党中央决策部署，全力抓好第四季度经济工作，努力实现全年经济社会发展目标。”

“我们将系统抓好一揽子增量政策出台实施，确保各项重点任务按照时间节点要求落地见效。”国家发展改革委有关负责人说。

统筹好“点”与“面”。一揽子增量政策既涉及财政、货币政策，也涉及就业、产业、区域、投资、消费等其他各领域，还要通过改革加快建设统一市场体系，进一步改善营商环境，不断释放和激发经济社会发展动力活力。

“国家发展改革委将牵头做好宏观政策的取向一致性评估工作，确保各类政策有序推出、相互配合、精准发力。”该负责人说。

统筹好“增”与“存”。抓好四季度工作，还要强化增量政策与存量政策的协同发力、形成合力。

例如，在稳投资方面，既要做好已下达7000亿元中央预算内投资、1万亿元超长期特别国债里用于“两重”建设的7000亿元投资的后续落地、管理，还要积极谋划相关项目。

国家发展改革委有关负责人介绍，目前已提前筛选并下达2025年“两重”建设和中央预算内投资两个1000亿元提前批次项目。其中，“两重”建设项目121个，总投资约8800亿元；中央预算内投资项目526个，总投资约9300亿元。

统筹好“谋”与“干”。大道至简，实干为要。一揽子增量政策成效如何，关键靠干。安徽推出有效投资专项行动方案，建立项目申报集中联审服务机制；湖北出台举措，将工业领域重点项目生产设备购置额补贴由8%提升至10%；深圳推出“二三产业混合用地”试点，创新土地供应方式，提高土地利用综合效益……

“我们将强化部门间统筹协调，推动政策效应进一步释放，实时评估政策实施效果，做好政策预研储备，扎实推动经济持续回升向好。”国家发展改革委有关负责人说。

“随着一系列增量政策尽快落地实施，党的二十届三中全会后出台的一系列改革方案深入推进，总量政策、产业政策和改革政策相互配合，将产生更大发展合力，增强经济回升动力。”郭丽岩说。

得益于此，高盛、野村证券、瑞银证券等国际机构纷纷上调中国经济增长预期，看好中国经济发展前景。

“综合判断，四季度经济会延续9月份已经出现的企稳回升态势，实现5%左右预期目标的信心在增强。”盛来运说。

（本报记者李心萍、邱超奕、韩鑫、刘温馨）

《 人民日报 》（ 2024年10月27日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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