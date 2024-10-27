本报记者 侯琳良

习近平总书记指出：“要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系。”

从持续壮大智慧住居产业到培育卡奥斯工业互联网平台，再到布局大健康生命科学未来产业，海尔集团以科技创新为引领，扎实培育新质生产力，助力建设现代化产业体系；历经40年创业实践，海尔集团从山东青岛走向全球市场，大型家电零售量连续多年在全球名列前茅，不断开拓事业，勇立时代潮头。

改造提升传统产业

家电产业焕发新活力

今年9月，柏林国际消费电子展在德国开幕。3300平方米的展区里，海尔旗下品牌的科技产品和智慧场景，吸引许多观众驻足。展出产品贴合用户需求，创新用户体验，高端化、智能化、绿色化成色十足，让现场观众连连称赞。创立于1984年的海尔集团，在当年引进德国利勃海尔的一条冰箱生产线，“开始在市场里学着游泳”。如今，在展会上大放异彩的海尔，成为中国创造赢得世界喝彩的鲜活注脚。

“创新是海尔刻入骨髓的基因。”海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰说。40年前，海尔集团创始人张瑞敏带头砸冰箱，“砸”出海尔集团的质量意识和创新意识。40年来，海尔通过技术创新，用产品说话，不断提升企业核心竞争力。

“发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业。”海尔智家董事长兼总裁李华刚说，在新技术变革赋能之下，海尔家电产业加速向高端化、智能化、绿色化转型，矢志创新的海尔更加自信。

一块冷鲜肉，放进冰箱10天之后，会怎样？

“10天之后，放进海尔冰箱里的冷鲜肉仍十分新鲜。”李华刚说。今年6月，国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开，海尔冰箱“温湿氧磁多维精准控制家用保鲜电器技术创新与产业化”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。此次获奖是家用电冰箱领域20年来的第一例，也是自1984年国家科学技术进步奖成立以来，家用保鲜科技首次获奖。该项目拥有4项国际领先的核心技术，攻克了行业公认的精准保鲜难题。

技术突破带来广阔市场。2023年海尔全空间保鲜冰箱销量突破150万台，销售额超100亿元。以该项目成果为基础，海尔冰箱主导制定的相关国际标准，已经被20多个国家转化采纳，引领全球冰箱产业技术升级，增强了中国品牌的国际影响力。

推出能洗厚重极地防寒羽绒服的洗衣机、研发既能节能减排还能控制风感的空调、建成涵盖衣食住娱行的智慧家庭场景生态……海尔抓住时代机遇，以科技创新推动产品升级，致力于打造全球领先的智慧住居生态企业。

培育壮大新兴产业

产业互联网激发新动能

在“中国葫芦艺术之乡”山东聊城市东昌府区，范制葫芦种植专家黄全华，一直以来担心制出来的葫芦卖不出去。“客人需要什么造型的葫芦，需要多少，都是未知数。”国家级非遗东昌葫芦雕刻的传承人于凤刚时常忧心：年轻人不喜欢葫芦雕刻，这项非遗怎么传承？

去年10月，葫芦产业互联网综合服务平台在东昌府区上线。“平台成为葫芦种植基地和消费者之间的沟通桥梁，实现大规模定制。同时，葫芦作品还能实现数字化溯源，深受年轻人的喜爱。”平台负责人说，这个平台可以服务葫芦种植加工销售的全生命周期，通过“数字赋能+文旅融合”的新模式，吸引更多游客来到东昌府体验葫芦文化。

负责这个平台的，正是海尔集团卡奥斯工业互联网团队。卡奥斯，是海尔基于40年制造经验及数字化转型经验，打造的以大规模定制为核心、引入用户全流程参与体验的工业互联网平台。自2017年推出以来，卡奥斯将智能制造、供应链、采购等能力模块化，打造可灵活组合、快速部署的专业化云平台和应用，柔性化生产可以快速满足11类个性模块、1000多种用户定制方案，为不同行业和企业提供数字化转型解决方案，推动生产方式、商业模式和管理范式的变革。

“卡奥斯让大规模生产和个性化定制同时实现。”海尔集团旗下卡奥斯物联科技股份有限公司董事长兼总经理陈录城说。

走进奇瑞青岛超级工厂，工作人员说：“在这里，客户通过手机下单，选择外观颜色、内饰配置、动力配置等，我们就能生产一辆私人定制车！”

从“千人一车”到“千人千车”，如何突破？卡奥斯与奇瑞汽车共建汽车行业工业互联网平台——海行云，贯通产业链上下游，汇聚5000多家零部件供应商、经销商，联通用户和超级工厂，形成定制生态链，实现从有限的配置选装向广阔的生态共创演进。

“奇瑞的一款新能源车型，上市初期每个月销量不到400台，经过海行云平台赋能，6个月时间月销量升至4000台，实现高速增长。截至目前，已经为近6万名车主定制了专属爱车！”海行云总经理纪文杰说。

卡奥斯已链接企业90万家，服务企业16万家，跨行业跨领域赋能12座“灯塔工厂”。卡奥斯正从青岛走向国内多个城市，为区域经济数字化转型发展注入新动能。

布局建设未来产业

打造大健康产业生态抢占新赛道

今年6月，海尔集团宣布完成战略入股上海莱士血液制品股份有限公司（上海莱士）的交易交割，由此，上海莱士正式成为海尔集团大健康生态品牌盈康一生的新成员。海尔集团旗下大健康产业则拥有海尔生物、盈康生命、上海莱士三家上市公司。

“上海莱士将与海尔生物、盈康生命一起，聚焦生命科学、临床医学和生物科技领域，共同打造具有国际竞争力的健康产业生态。”海尔集团董事局副主席、执行副总裁，盈康一生董事长谭丽霞说。

9月的河北雄安，2024中国研究型医院学会临床数据与样本资源库专业委员会第二届专委会成立大会暨学术年会现场，盈康一生生命科学产业海尔生物医疗的生物样本库4.0解决方案——“生命方舟”揭幕。专家评价，“生命方舟”有效解决行业“三低”难题（一次建设投入高、空间利用率低，样本应急转移安全度低，样本通量低），实现高智能、高安全度、高通量，推动我国生物样本库发展。

“有了‘生命方舟’，我们形成包括植物种质自动化库、细胞自动化库等在内的多样化场景，接连中标安徽省农业科学院、大连石化研究所的多个行业示范项目。”海尔生物医疗“生命方舟”链群负责人潘振辉介绍。

最令潘振辉自豪的是，海尔发起的一批生命科学领域场景应用解决方案，在院内用药场景打造出智能一体化静配中心，自主研发主动航空温控解决方案，填补行业空白。

海尔生物医疗的新产业表现亮眼。今年上半年的财报显示，新产业占主营业务收入比重提升至42.63%，同比增长22.69%。近年来，海尔生物医疗凭借其智能化、自动化等六大技术平台，不断加强产品创新，革新技术、丰富产品、优化解决方案，在生命科学和医药创新领域内，持续开拓新应用场景。

创业无止境，创新不停步。从40年前一家濒临倒闭的冰箱厂一路走来，向着“以无界生态共创无限可能”迈进，栉风沐雨、凤凰涅槃，创新海尔蹚出一条高质量发展新路。

《 人民日报 》（ 2024年10月27日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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