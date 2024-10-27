10月26日，在滁合周高速公路合肥段上跨铁路工程施工现场，随着最后一座长184米的转体桥逆时针旋转81.7度，与之前就位的三座转体桥实现精准对接，国内“公跨铁”最长连续转体桥群完成转体，为滁合周高速公路全线建成通车奠定坚实基础。

滁州至合肥至周口高速公路合肥段起于肥东县古城镇，终于长丰县吴山镇，全长约86公里，其中涉铁工程部分包括四座连续转体桥，是合肥段重点控制性工程。转体桥自西向东依次跨越运营中的京港高铁、淮南铁路和合蚌高铁，施工难度大、安全风险高。

据中铁二十四局项目负责人刘锋介绍，施工过程中，建设团队先采用平行于铁路建桥，再通过旋转转桥的方式，历时三个多月、共分三次完成四座桥转体施工。转体桥群总长554米，总重达6万吨。

滁合周高速公路合肥段建成后，将有效缓解现有合肥绕城高速公路通行压力，提升合肥市综合交通枢纽辐射能力和合肥都市圈一体化水平，对加强合肥与南京、杭州等城市的互联互通，助力合肥市加快融入长三角一体化发展具有重要意义。（记者樊曦）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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