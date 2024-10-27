新华社北京10月26日电 题：总量超6400亿美元！外资增持人民币债券显信心

新华社记者张千千、任军

透过真金白银，读出外资对中国的信心。

国家外汇管理局日前发布数据，截至目前，外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。

从存量结构来看，境外央行、商业银行等稳健型投资者是主要持有机构，投资国债、政策性金融债等中长期债券的比例较高，投资稳定性较强。

近段时期，外资对人民币资产的热情提升，前三季度累计净增持境内债券超过800亿美元。

观察外资企业及金融机构的在华布局，可以感受到外资以实际行动对中国投出“信任票”。

目前境外24家全球系统重要性银行均在华设有机构；中国首家新设外商独资证券公司——渣打证券今年正式展业；今年前8个月，中国新设外资企业近3.7万家，同比增长11.5%，实际使用外资超5800亿元人民币，与世界其他国家横向比较，仍处于高位水平。

外资选择中国，是看重中国为国际金融机构和投资者带来的“看得见摸得着”的机遇。

良好的宏观经济环境成为企业发展的“沃土”。

前三季度，中国经济运行总体平稳、稳中有进，政策效应不断显现，主要经济指标近期出现积极变化。高盛上调今年中国经济增长预测。新加坡亚洲新闻台刊文称，中国强劲的经济前景将对提振消费者信心和世界其他地区的经济前景产生积极影响。

中国持续优化的经济结构也成为外资加码投资的重要原因。前三季度，装备制造业增加值同比增长7.5%，高技术制造业增加值同比增长9.1%，增速分别快于全部规模以上工业1.7和3.3个百分点。

金融开放不断深化。

沪股通、深股通、债券通、银行间债券市场直接入市（CIBM）……近年来，我国金融市场对外开放稳步推进，一系列制度安排为外资提供了多样化投资渠道。

今年9月，新增7家境外机构主体进入中国银行间债券市场。截至9月末，已有1152家境外机构主体入市，其中585家通过直接投资渠道入市，830家通过债券通渠道入市，263家同时通过两个渠道入市。

摩根大通中国区联席首席执行官何耀东说，近年来，中国将证券、基金、期货等领域外资持股比例限制提前全面放开，资本市场互联互通机制不断成熟，给包括摩根大通在内的外资金融机构带来了更广阔的发展机遇。

人民币资产具有良好投资价值。

一方面，人民币币值稳定、资产多样，在全球范围内具有比较独立的收益表现，有助于投资者分散风险。

另一方面，人民币在全球跨境交易使用中的占比稳步提升，国际影响力逐步增强，是全球投资者多元化资产配置的重要选择。

来自环球银行金融电信协会（SWIFT）的数据显示，今年8月，人民币在跨境贸易金融业务中的份额为5.95%，为全球第二；人民币在全球支付货币中的占比达4.69%，稳居全球第四大支付货币的地位。

外资进入中国，亦有助于丰富境内市场参与主体，提高市场流动性，促进境内资本市场更加活跃和国际化发展。

展望未来，随着高水平开放稳步推进，境内外金融市场互联互通水平不断提高，投融资环境持续优化，相信将吸引更多外资进入中国市场。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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