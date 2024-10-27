原标题：工业经济结构进一步优化

国家统计局发布的前三季度数据显示，我国工业经济结构持续优化，新质生产力加快发展。装备制造业、高技术制造业增速亮眼，制造业转型升级步伐加快。

“压舱石”作用凸显

赛迪研究院工业经济研究所所长关兵表示，前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，较去年同期与2019年同期分别加快1.8个、0.2个百分点，延续去年四季度以来较快增长态势，对前三季度经济稳定增长贡献率接近四成。总体看，工业经济呈现企稳回升、结构向好、贡献突出、韧性较强的特点。

装备制造业“压舱石”作用凸显。前三季度，全国规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，高于全部规模以上工业1.7个百分点。装备制造业增加值占全部规模以上工业的比重达33.8%，已连续19个月保持在30%以上，较前8个月提升0.3个百分点。其中，电子行业增长12.8%，今年以来保持两位数增长，对全部规模以上工业增长贡献率达21%，居工业各大类行业首位。

“三驾马车”同步走强，共同推动工业经济企稳回升。关兵分析，从投资看，工业投资增长较快。前三季度，我国工业投资同比增长12.3%，增速较上年同期和上年全年均加快3.3个百分点。从出口看，外贸质升量稳。前三季度，我国规模以上工业企业出口交货值同比增长4.1%，较上年同期和上年全年分别加快8.9个、8个百分点，回升情况好于预期。从消费看，随着以旧换新等政策效果初步释放，前三季度，社会消费品零售总额同比增长3.3%。其中，9月份社会消费品零售总额增长3.2%，增速比8月份加快1.1个百分点，触底回升态势初显。

发展动能持续累积。“我们积极推动工业领域设备更新和技术改造，促进科技成果转化为现实生产力。前三季度，设备工器具购置投资同比增长16.4%。具有较高技术含量和较高附加值的人工智能芯片、服务器等产品产量高速增长。”工业和信息化部总工程师赵志国说。

转型升级步伐加快

山西煤矿机械制造股份有限公司在成套化、智能化、绿色化上下功夫，依托浪潮海岳软件建设新型5G全连接智慧工厂，不断优化生产流程，生产效率提高20%，设备故障率降低20%，生产成本降低约15%。

今年以来，新一代信息技术加速融入制造业、矿业、电力、医疗等行业，赋能经济社会发展。工业和信息化部运行监测协调局局长陶青介绍，工信部围绕“智改数转网联”，促进工业互联网与重点产业链融合发展，先后发布了钢铁、电子信息、工程机械等一系列重点行业融合应用指南，打造了产品设计、计划调度、质量管控等15个环节40个典型场景。目前，5G行业应用已覆盖76个国民经济行业大类，累计间接带动总产出约14万亿元。

制造业高端化、智能化、绿色化不断深入，引领工业高质量发展。关兵分析，高端化方面，前三季度，规模以上装备制造业和规模以上高技术制造业增加值分别同比增长7.5%和9.1%，高于全部规上工业1.7个和3.3个百分点。智能化方面，前8个月，规模以上软件和信息技术服务业、互联网和相关服务企业营业收入同比分别增长12.5%和10.8%，高于全部规模以上服务业企业4.8个和3.1个百分点，数实融合日益深化，融合基础不断夯实。绿色化方面，以新能源汽车、锂电池、光伏等“新三样”为代表的绿色产品产量继续保持两位数的高增长。风电、核电、光伏发电等生产和消费都保持比较快的增长速度。

新兴产业不断壮大

赵志国介绍，互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务成为拉动信息通信业发展的重要增长极。前三季度，我国电信新兴业务收入达3252亿元，同比增长9.4%，延续高速增长态势，为行业发展持续注入新动能。

我国已建成全球规模最大、技术领先的基础网络，新型信息基础设施建设扎实推进，网络基础能力持续优化。目前，全国已累计建成207个千兆城市，行政村5G网络通达比例超过90%，移动物联网终端用户占比达59.2%，算力基础设施规模和水平居全球前列。人工智能、区块链、量子信息等新技术设施蓬勃兴起，现有完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型近200个，注册用户超过6亿。

据介绍，工信部将尽快出台“双千兆”网络发展接续政策；加快关键核心技术研发，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新；出台5G规模化应用、工业互联网高质量发展等相关的接续政策，持续打造高水平5G工厂，开展“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设；鼓励外资企业在试点地区开展互联网数据中心、互联网接入服务等业务。

对于当前备受关注的低空经济，陶青表示，将因地制宜打造低空多场景应用示范体系，加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式。积极推动新一代信息通信技术、新能源技术与无人机等低空装备融合创新，开展低空经济无线电频率使用研究，按需推进低空信息基础设施建设，加快低空智联技术发展和模式创新。（记者 黄鑫 赖奇春）

(责编：方经纶、杨迪)

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