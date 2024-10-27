原标题：各地积极培育外贸新动能

前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。随着我国外贸实现跨越式增长，如何提高外贸含金量，推动外贸高质量发展，对各地提出了更高要求。

挖掘潜能

在位于浙江省新昌高新园区的浙江傲利智能科技有限公司生产车间，自动化生产线正开足马力，赶制一批欧洲客户的沙发订单。

家具等劳动密集型产品是浙江传统优势出口产业，该省出口的7类劳动密集型产品中有6类出口增速领先全国。前8个月，浙江劳动密集型产品出口7976.3亿元，增长8.9%。当地家具出口企业在保持对欧美等传统市场稳定出口的基础上，积极开拓新兴市场，培育新的增长点。

激发传统产业外贸潜能，离不开对国际市场需求的精准对接。今年以来，浙江金华欧帝尔体育用品有限公司企业订单量持续上涨，近期产线始终处于满产状态。得益于巴黎奥运会、法国网球公开赛等多个赛事的叠加效应，浙江体育用品出口迎来爆发。前8个月，浙江体育用品出口213.6亿元，增长26.7%，其中，金华出口96.5亿元，增长36%。

针对中小微民营企业的出海需求，江苏省创新产业发展模式，结合各地产业禀赋和区位优势，大力推进“跨境电商+产业带”融合发展，让更多“江苏制造”加速进入国际市场。

在江苏，苏州、泰州、南通等地区已实现医疗器械产业集群发展，江苏帷幄网络科技有限公司是其中一家医疗产品供应链企业。“公司自主搭建的医疗服务科技网络平台，展示了1万多种中高端医疗产品，吸引了不少国外客户关注。”该公司销售总监钱淼说。

向新发力

走进南京天加环境科技有限公司生产车间，一批机电产品通过组装调试准备发往阿联酋、新加坡、乌兹别克斯坦等国家和地区。

“我们主要为大型数据中心、GMP药厂、酒店等提供空气制程领域绿色低碳综合解决方案和产品，因为产品稳定性高，适应沙漠等特殊环境，受到市场欢迎。今年以来，仅对乌兹别克斯坦的出口额就同比增长166%。”公司首席运营官吴小泉介绍，出口数据亮眼的背后是对科技研发的持续投入，该公司已拥有200个研发实验室，其中超四分之一达到国际先进水平。

在江苏出海的产品中，高端化、智能化、绿色化产品的比重正逐步增加，不少企业的出海战略从过去的成本优势逐步发展为技术优势。前8个月，江苏省出口机电产品1.6万亿元，同比增长10.4%，占全省出口总值的68.3%，拉动全省出口增速7个百分点。其中，电脑及其零部件、手机、船舶、汽车零配件出口分别增长5.3%、37.1%、75.1%、10.4%。

向新发力助推外贸高质量发展，正成为更多省市的选择。

对吉尔吉斯斯坦出口1000辆新能源客车订单交付；与新加坡签订120辆新能源客车采购协议；48台纯电动城市客车正式交付葡萄牙。今年以来，中通客车海外市场持续走强，上半年中通客车总销量5703台，同比增长78.6%；其中海外市场出口3533台，同比增长76.6%。

在山东，“新三样”出口正跑出新速度。前三季度，山东省累计出口“新三样”产品80.3亿元，增长23.1%。去年以来，山东多地出台政策发力“新三样”，济南、聊城等地的新能源汽车，枣庄、济宁等地的锂电池，日照、烟台等地的光伏产品正逐步壮大。济南海关法综处副处长韩魁表示，海关和商务部门正围绕“新三样”精准发力，以有力有效的举措培育壮大外贸新动能，加快塑造出口新优势。

扩大开放

近日，一批从阿拉山口口岸入境的铜精矿顺利运抵新疆自贸试验区乌鲁木齐片区进行卸货地监管。这是“口岸+卸货地”联合监管模式首次在新疆落地。

这种模式已成为拉动新疆外贸增长的新引擎。数据显示，前7个月，该试验区进出口851.3亿元，占新疆外贸进出口总值的33.6%。

随着国家和地方各类引导政策的出台，外贸业态日渐丰富。

如今，跨境电商成为推动山东外贸高质量发展的重要力量。潍坊综合保税区推出一系列扩大开放、推动贸易便利化的改革举措，为企业提供全周期、全链条服务。前8个月，该保税区进出口520.1亿元，占全市总量的22.4%，同比增长13.1%。“得益于保税区供应链金融服务，企业资金周转率大幅提升，每月可盘活2000万元流动资金，能将更多资金用于开拓市场。”潍坊汇达供应链有限公司总经理张胜宝说。

此外，山东通过建设内陆港，弥补了内陆地区在枢纽设施结构和功能上的短板。临清毅轩轴承有限公司相关负责人吴静毅说：“以前需要把货运到青岛港再发往世界各地，现在在内陆港完成查验后，可直接通过火车运到青岛上船。”如今“东有青岛港、西有临清港”的集装箱物流运输格局已经形成，临清的运输区位优势越发凸显。

目前，临清内陆港已与17家世界知名船企合作，不仅使山东货物通江达海，还吸引集聚了河南、河北等周边省份的出口货物。（记者 李景 王金虎 薛海燕 耿丹丹 蒋波）

(责编：方经纶、杨迪)

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