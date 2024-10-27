原标题：前三季度一般公共预算收入平稳增长

财政部发布统计数据显示，前三季度，全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%。扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，全国收入保持平稳增长。

统计显示，前三季度，全国税收收入131715亿元，同比下降5.3%。分税种看，国内增值税下降5.6%；国内消费税增长1.6%，主要是成品油、卷烟、酒等产销增长；个人所得税下降4.9%，主要受去年年中出台的提高个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等影响；出口退税15663亿元，同比多退1472亿元，有力支持了外贸出口增长。

与此同时，一些行业税收表现较好。服务业方面，文旅消费需求持续释放，文化、体育和娱乐业税收收入增长23.2%，交通运输、仓储和邮政业税收收入增长12.4%；制造业方面，前三季度制造业税收收入同比下降，但部分细分行业税收收入保持稳步增长，如铁路运输设备制造税收收入增长7%，船舶及相关装置制造税收收入增长6.4%。

今年前三季度，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算非税收入合计约6.47万亿元，同比下降6.7%。其中，一般公共预算非税收入约3.13万亿元，同比增长13.5%，增长主要原因是地方通过处置闲置资产等方式，加大资源、资产盘活力度，带动国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收入增长，拉动一般公共预算非税收入增长10.8个百分点；政府性基金预算收入约3.09万亿元，同比下降20.2%，主要原因是国有土地使用权出让收入降幅较大；国有资本经营预算收入约0.25万亿元，同比下降18%。

财政部有关负责人表示，财政部高度重视非税收入变化情况，强调严禁征收过头税费，坚决杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派。近年来，财政部会同有关部门综合采取清理、降标、规范、治乱等方式，规范非税收入管理，减轻经营主体负担。

“下一步，我们将密切跟踪非税收入变化情况，持续规范非税收入管理，依法依规组织非税收入，确保非税收入应收尽收、不得乱收，坚决不收过头税费，切实减轻经营主体负担。”上述负责人说。

财政支出方面，今年以来，各级财政部门认真落实积极的财政政策，坚持适度加力、提质增效，加大对基本民生和重点领域的经费保障，保持财政支出强度，重点支出得到了比较好的保障。前三季度，全国一般公共预算支出201779亿元，同比增长2%。

全国主要支出领域中，社会保障和就业支出32115亿元，增长4.3%；教育支出29979亿元，增长1.1%；农林水支出17668亿元，增长6.4%；城乡社区支出15100亿元，增长6.1%；住房保障支出6121亿元，增长2.5%。

此外，截至10月20日，各地累计发行专项债券3.63万亿元，占全年额度的93%，支持项目超过3万个。经统计，待发额度加上已发未用资金，年内各地共有2万亿元专项债券资金可安排使用。（记者 曾金华）

(责编：方经纶、杨迪)

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