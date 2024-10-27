原标题：广东汕头打造数字经济特区

投资总额达170亿元的数字经济项目签约、全国首席数据官制度建设工作站落地、“汕头数字一号”卫星命名正式发布、华南国际电商直播港正式启动……近日，在广东省汕头市举办的2024中国数字经济创新发展大会上，一系列创新成果凸显着汕头加快打造数字经济特区的坚实步伐。

作为经济特区和全国著名侨乡，汕头连通粤港澳大湾区、面向东南亚，是国内国际数据循环的重要交汇点，已连续2年入选中国数字经济百强城市。目前，汕头拥有国内规模最大的国际海缆登陆站，已建成5条海缆。汕头还是国内链接新加坡、阿拉伯、北非及西欧国家数据传输时延最短的国际数据通信节点，发展跨境金融、跨境医疗、跨境游戏、大模型训练等产业颇具优势。

数字基建的优势，吸引着众多数字经济头部企业聚集汕头。“汕头在数据传输速度、数据流通资源上有独特优势，为服装、玩具等当地优势产业提供了丰富应用场景。”浪潮集团副总裁庞松涛说，汕头着力推动数字技术与实体经济相融合，尤其体现在制造业、服务业等领域，通过数字化转型提升产业竞争力。

走进广东洪兴实业股份有限公司制衣车间，一排排规整有序的智能自动吊挂系统高速运转，精密复杂的机械传动带上，各式各样尚未加工完成的面料被快速平稳地分配到不同工序上，完成从裁片到成衣的整个制作流程。

“通过引进澜东ERP管理系统，从裁片、车缝、熨烫到质检、包装、出货，都在同一生产线上完成。”洪兴公司生产总监李福洪说，吊挂系统上每一个衣架都安装了智能芯片，跟踪每一步生产流程，生产效率提升15%至20%。同时通过数据跟踪和采集，可有效缓解货品积压、货期延误和品质不稳定等异常情况。

当纺织服装生产插上“数字芯片”，当玩具产业依托“工业电脑”走向海外……依托数字技术赋能，近年来汕头纺织服装、玩具等传统制造业持续释放新动能，涌现出一批专精特新企业，为全国贡献了近一半的内衣家居服产量、近70%的塑料玩具产量。今年1月至8月，汕头市制造业投资增长55.7%。

依托汕头多个传统产业带的优势，跨境电商企业广东省西之月科技有限公司在汕头建立了覆盖全球的前置海外仓体系，成功整合玩具、美妆个护、内衣服饰等潮汕产业带的优势产品，销往150多个国家和地区，为产业开发新兴市场拓展了新渠道。9月25日，西之月公司和阿里巴巴1688平台签署了战略合作协议，标志1688全国首个跨境选品中心正式落户汕头。

今年上半年，汕头规上新一代电子信息产业产值78亿元，同比增长13%。同时依托全国首个跨境专用通道试点，汕头首批36家试点企业运营顺畅，打通了数字经济发展新通道。今年1月至8月，新落户汕头的跨境电商企业达1000家，同比增长3倍，带动快递业务量25.9亿件，位列全国第七。

不过，在汕头迈向数字经济新蓝海的过程中，仍然存在一些制约发展的堵点痛点。汕头华侨经济文化合作试验区获批开展国内首个国际互联网跨境专用通道试点，截至今年7月底，试验区直管区存量登记注册数字经济类企业近900家。华侨试验区党工委委员、管委会副主任曹安定坦言，虽然已有一批数字领域优质企业落地开展跨境数据业务，然而本地算力基础设施的缺乏，在一定程度上削弱了对跨境数据传输具有较高要求的企业落地的意向。庞松涛对此建议，应进一步强化数字基础建设，满足对数据要素、人工智能等方面的云网算力需求，服务新产业发展。

“我们将完善数字新基建，加快建设海上风电直供算力中心、海底数据中心，积极争取设立国际通信全业务出入口局、国际互联网交互中心，强化6G等前瞻布局，努力为广大经营主体提供高质量的通信服务。”汕头市委书记温湛滨表示，汕头将围绕建设数字经济特区的目标，全力构建国际数据交互枢纽和国际绿色算力节点，进一步完善数字新基建、拓展数字产业链、健全数字生态圈。（记者 郑杨）

(责编：方经纶、杨迪)

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