原标题：以旧换新激发消费新动能

推动消费品以旧换新是党中央、国务院着眼高质量发展大局作出的重大决策部署。今年以来，商务部会同相关部门出台系列政策文件，指导各地用好中央财政和超长期特别国债支持资金，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新，取得了积极进展成效。

在商务部10月25日召开的消费品以旧换新专题新闻发布会上，商务部消费促进司司长李刚介绍，从消费市场总体情况来看，9月份全国社会消费品零售总额4.11万亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，汽车、家具类商品零售额增速由负转正，家电和音像器材类商品零售额增速为近年来最高。

河北省在汽车以旧换新方面进展较快，各级财政合计安排资金超1亿元，与国家以旧换新资金叠加使用。汽车生产、销售企业推出特惠车型、赠送服务装具等大礼包；二手车流通、报废汽车拆解企业延长作业时间、提供上门收车服务，提高了旧车流转效率；省中行、农行、工行、交行、建行等金融机构，人保等保险机构分别推出低息、零首付、车险折扣、减免提前还款违约金等购车优惠。

“各方力量积极参与，进一步加大了政策优惠力度，营造了消费品以旧换新的浓厚氛围。”河北省商务厅副厅长张贺成表示。

浙江省深化数字赋能，推动以旧换新便捷高效，构建了省级汽车置换更新、家电以旧换新数字化平台，提供在线填报、进度查询、咨询服务等功能，消费者足不出户即可实现“一站式申领”。在广泛动员线下商家参与的同时，接入云闪付、支付宝等主流支付工具，打通主流销售平台，支持消费者线上线下直享立购立减优惠。浙江省商务厅总经济师朱军介绍，1至9月，浙江全省实现社零总额2.42万亿元，同比增长4.2%，消费品以旧换新政策效应持续显现。

智能家居、家装厨卫和适老化改造领域的消费品以旧换新工作关系千家万户，是人民安居乐业的重要内容。为满足消费者多元化的消费需求，浙江省将大部分的智能家居、家装厨卫和适老化改造产品纳入补贴政策范围，主要包括智能门锁、智能窗帘等13类智能家居产品，面砖、地板等8大类旧房装修和厨卫改造产品，老人如厕洗澡安全、室内行走便利、居家环境改善、智能监测跟进、辅助器具适配等5个方面65类居家适老化改造产品。截至目前，浙江全省家居、家装和适老化改造累计已有49万人次享受4.63亿元的补贴。

四川省把家电以旧换新作为惠民生、促销费、降能耗的重要举措。四川省商务厅副厅长乔方介绍，在国家空调、电视机、冰箱等8大类基础上，结合省产业特点和消费者需求，新增洗碗机、净水机、投影仪、空气净化器等8类产品，形成有效补充，有力助推贸产融合。截至10月24日，四川家电以旧换新195万件，销售金额80亿元，补贴金额15亿元，助推9月全省家电销售增长25.1%。

广西坚持流程化服务，让以旧换新更暖心。广西壮族自治区商务厅副厅长朱雁玲介绍，工作流程上，建立商务、公安、税务、平台“线上线下核验”汽车补贴模式，保障购车补贴权益。汽车补贴支持“本地开票，本地上牌”“本地开票，外地上牌”，满足多样的购车需求。工作机制上，实行家电补贴资金预拨付，建立家电以旧换新产品标准能级库，购买符合条件的家电即享受补贴。工作时间上，成立汽车补贴厅际联合会审组，补贴发放时间缩短一半以上。

今年以来，广西在全区范围内开展电动自行车以旧换新活动，每日申请量以超2倍速度快速增长，将支持超90万辆电动自行车以旧换新。2025年2月1日过渡期满后，广西将有180万辆临时号牌电动自行车停止上路行驶，换新需求大，受关注程度高。

李刚表示，以旧换新政策换出了消费新动能。叠加“金九银十”消费旺季，以旧换新政策效应加快释放，有力促进消费回暖，带动新质生产力发展，推动相关行业绿色转型，为巩固和增强经济回升向好态势注入强劲动力。（记者 董蓓）

(责编：方经纶、杨迪)

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