人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以旧换新激发消费新动能

2024年10月27日08:55 | 来源：光明日报
小字号

原标题：以旧换新激发消费新动能

推动消费品以旧换新是党中央、国务院着眼高质量发展大局作出的重大决策部署。今年以来，商务部会同相关部门出台系列政策文件，指导各地用好中央财政和超长期特别国债支持资金，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新，取得了积极进展成效。

在商务部10月25日召开的消费品以旧换新专题新闻发布会上，商务部消费促进司司长李刚介绍，从消费市场总体情况来看，9月份全国社会消费品零售总额4.11万亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，汽车、家具类商品零售额增速由负转正，家电和音像器材类商品零售额增速为近年来最高。

河北省在汽车以旧换新方面进展较快，各级财政合计安排资金超1亿元，与国家以旧换新资金叠加使用。汽车生产、销售企业推出特惠车型、赠送服务装具等大礼包；二手车流通、报废汽车拆解企业延长作业时间、提供上门收车服务，提高了旧车流转效率；省中行、农行、工行、交行、建行等金融机构，人保等保险机构分别推出低息、零首付、车险折扣、减免提前还款违约金等购车优惠。

“各方力量积极参与，进一步加大了政策优惠力度，营造了消费品以旧换新的浓厚氛围。”河北省商务厅副厅长张贺成表示。

浙江省深化数字赋能，推动以旧换新便捷高效，构建了省级汽车置换更新、家电以旧换新数字化平台，提供在线填报、进度查询、咨询服务等功能，消费者足不出户即可实现“一站式申领”。在广泛动员线下商家参与的同时，接入云闪付、支付宝等主流支付工具，打通主流销售平台，支持消费者线上线下直享立购立减优惠。浙江省商务厅总经济师朱军介绍，1至9月，浙江全省实现社零总额2.42万亿元，同比增长4.2%，消费品以旧换新政策效应持续显现。

智能家居、家装厨卫和适老化改造领域的消费品以旧换新工作关系千家万户，是人民安居乐业的重要内容。为满足消费者多元化的消费需求，浙江省将大部分的智能家居、家装厨卫和适老化改造产品纳入补贴政策范围，主要包括智能门锁、智能窗帘等13类智能家居产品，面砖、地板等8大类旧房装修和厨卫改造产品，老人如厕洗澡安全、室内行走便利、居家环境改善、智能监测跟进、辅助器具适配等5个方面65类居家适老化改造产品。截至目前，浙江全省家居、家装和适老化改造累计已有49万人次享受4.63亿元的补贴。

四川省把家电以旧换新作为惠民生、促销费、降能耗的重要举措。四川省商务厅副厅长乔方介绍，在国家空调、电视机、冰箱等8大类基础上，结合省产业特点和消费者需求，新增洗碗机、净水机、投影仪、空气净化器等8类产品，形成有效补充，有力助推贸产融合。截至10月24日，四川家电以旧换新195万件，销售金额80亿元，补贴金额15亿元，助推9月全省家电销售增长25.1%。

广西坚持流程化服务，让以旧换新更暖心。广西壮族自治区商务厅副厅长朱雁玲介绍，工作流程上，建立商务、公安、税务、平台“线上线下核验”汽车补贴模式，保障购车补贴权益。汽车补贴支持“本地开票，本地上牌”“本地开票，外地上牌”，满足多样的购车需求。工作机制上，实行家电补贴资金预拨付，建立家电以旧换新产品标准能级库，购买符合条件的家电即享受补贴。工作时间上，成立汽车补贴厅际联合会审组，补贴发放时间缩短一半以上。

今年以来，广西在全区范围内开展电动自行车以旧换新活动，每日申请量以超2倍速度快速增长，将支持超90万辆电动自行车以旧换新。2025年2月1日过渡期满后，广西将有180万辆临时号牌电动自行车停止上路行驶，换新需求大，受关注程度高。

李刚表示，以旧换新政策换出了消费新动能。叠加“金九银十”消费旺季，以旧换新政策效应加快释放，有力促进消费回暖，带动新质生产力发展，推动相关行业绿色转型，为巩固和增强经济回升向好态势注入强劲动力。（记者 董蓓）

(责编：方经纶、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加快推动智慧民航建设 促进民航业高质量发展
　　当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，技术创新进入前所未有的密集活跃期，民航业正在迎来又一个百年发展的历史机遇。 今年以来，我国民航经济运行总体呈现“稳中有进、持续向好”的积极态势。…
记者去哪儿：接受白泽邀请 奔赴人民网AI之夜
　　10月25日晚，一场关于AI的奇幻之夜在人民网初心报告厅上演。《记者去哪儿》栏目接受人民网数字人白泽发出的邀请，与线上线下观众共赴一场与AI中国的约会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部