原标题：守牢安全底线 护航低空经济发展

从飞播造林到物流运输，从空中游览到交通出行……作为我国新质生产力的典型代表，低空经济产业正以前所未有的速度发展丰富和拓展应用场景，“飞入”人们的生产生活。在10月25日开幕的第二届CATA（中国航空运输协会）航空大会上，多位专家学者分享低空经济实践经验，共谋低空经济发展新未来。

“低空经济是指在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射多领域的经济性综合形态。”国家发展改革委基础产业司原副司长任虹表示，低空经济具有明显的新质生产力特征，随着技术进步和政策开放，低空经济已展现出巨大的市场潜力和应用前景。

数据显示，截至今年9月，我国注册无人机204.9万架，持有合格证的无人机企业总数超过1.7万家。2023年，我国低空经济规模达5059.5亿元，增速高达33.8%。预计到2025年，低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达3.5万亿元。

“我国无人机数量已超过全球的50%，我国无人机厂商全球市场份额长期保持在70%以上。”民航管理干部学院通航系教授于一指出，随着航空器技术的逐渐成熟和多场景的普及，低空经济的增量仍然是一个极具想象空间的蓝海市场。

今年2月，全球首条eVTOL（电动垂直起降飞行器）跨海跨城空中航线完成首飞，将深圳蛇口和珠海九洲港间原本两个多小时的地面车程缩短至20分钟，大大提高了出行效率。工业和信息化部装备工业发展中心低空经济研究员金伟表示，eVTOL具有创新特点突出、绿色特征鲜明、跨界融合显著等特点，在物流配送、城市空中交通、应急救援领域拥有广泛市场。随着运输成本的不断降低，预计2035年后这类产品将走入百姓家庭。

在北京，首条无人机物流配送航线在八达岭长城景区正式开通，可以为游客配送应急救援、食物等物资；在广东深圳，上万架无人机布满夜空，为广大市民演绎精彩的震撼大秀；在江苏昆山，飞往上海浦东机场的直升机载人航线正式开通，将原本2小时的地面车程缩短至30分钟内。低空经济不仅为传统产业注入了新的活力，也为未来城市交通、物流配送等行业提供了很多新的解决方案。

“低空经济发展正当其时，但促进低空经济发展必须统筹好安全与发展的关系，安全是底线红线，安全得不到保障，低空经济将无从谈起。”中国民航局副局长胡振江表示，低空飞行安全是世界级难题，随着低空飞行规模指数级的增长，只有建设智慧的新型基础设施、智能的保障体系和先进的监管体系才能真正实现低空飞行安全。

对此，中国航空工业集团董事长周新民表示，未来的低空经济是一个以多产业深度融合的开放体系，航空工业集团也将尽力研制安全、高效的低空航空器，确保本质安全。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，民航业正迎来又一个百年发展的历史机遇。胡振江指出，接下来，民航局将推动有关方面依托新技术创新整合飞行服务保障体系，将航路规划、空中避障、空域管理、交通管制等低空飞行要素高效贯通，探索推进有人机和无人机融合飞行，逐步实现低空任务执行、资源配置、安全监管数字化、智能化，为低空经济发展保驾护航。（记者 訾谦）

(责编：方经纶、杨迪)

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