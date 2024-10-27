原标题：我国核仪器仪表领域国际标准化工作实现新突破

从国家市场监管总局获悉，近期，我国提出并牵头推动在国际电工委员会核仪器仪表技术委员会（IEC/TC45）成立带电粒子加速器和核设施人工智能两个国际标准新工作组，实现了我国在核仪器仪表领域牵头成立国际标准技术机构零的突破。

带电粒子加速器技术不仅在材料科学、医学、能源研究等领域有广泛应用，还可用于芯片制造业。核设施人工智能技术可大幅提升民用核设施的安全性、效率和智能化水平。这两个国际标准化工作组的成立，为有序编制带电粒子加速器和核设施人工智能国际标准奠定了基础，有利于我国相关领域产业和技术发展，对提升我国相关产品的国际竞争力具有重要意义。

据统计，自2023年5月以来，我国在核仪器仪表领域提出国际标准提案9项，涉及核用水下远程无人自动化系统、带电粒子加速器、核电厂重要仪控系统等先进技术领域。日前，国际电工委员会（IEC）正式发布的《人体安检用全息毫米波系统一般要求》《X射线系统成像质量的测量》等两项由我国牵头制定的国际标准，进一步增强了我国在新技术领域的国际标准贡献度，可对我国相关技术和全球贸易发展起到推动作用。（记者 李春剑）

(责编：方经纶、杨迪)

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