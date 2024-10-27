人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国核仪器仪表领域国际标准化工作实现新突破

2024年10月27日08:59 | 来源：光明日报
小字号

原标题：我国核仪器仪表领域国际标准化工作实现新突破

从国家市场监管总局获悉，近期，我国提出并牵头推动在国际电工委员会核仪器仪表技术委员会（IEC/TC45）成立带电粒子加速器和核设施人工智能两个国际标准新工作组，实现了我国在核仪器仪表领域牵头成立国际标准技术机构零的突破。

带电粒子加速器技术不仅在材料科学、医学、能源研究等领域有广泛应用，还可用于芯片制造业。核设施人工智能技术可大幅提升民用核设施的安全性、效率和智能化水平。这两个国际标准化工作组的成立，为有序编制带电粒子加速器和核设施人工智能国际标准奠定了基础，有利于我国相关领域产业和技术发展，对提升我国相关产品的国际竞争力具有重要意义。

据统计，自2023年5月以来，我国在核仪器仪表领域提出国际标准提案9项，涉及核用水下远程无人自动化系统、带电粒子加速器、核电厂重要仪控系统等先进技术领域。日前，国际电工委员会（IEC）正式发布的《人体安检用全息毫米波系统一般要求》《X射线系统成像质量的测量》等两项由我国牵头制定的国际标准，进一步增强了我国在新技术领域的国际标准贡献度，可对我国相关技术和全球贸易发展起到推动作用。（记者 李春剑）

(责编：方经纶、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加快推动智慧民航建设 促进民航业高质量发展
　　当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，技术创新进入前所未有的密集活跃期，民航业正在迎来又一个百年发展的历史机遇。 今年以来，我国民航经济运行总体呈现“稳中有进、持续向好”的积极态势。…
记者去哪儿：接受白泽邀请 奔赴人民网AI之夜
　　10月25日晚，一场关于AI的奇幻之夜在人民网初心报告厅上演。《记者去哪儿》栏目接受人民网数字人白泽发出的邀请，与线上线下观众共赴一场与AI中国的约会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部