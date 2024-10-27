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前三季度我国找矿成果突出

2024年10月27日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：前三季度我国找矿成果突出

从自然资源部媒体座谈会上获悉，今年前三季度，我国在有色金属矿产、贵金属矿产、化工矿产等方面皆有新的重大发现，提交了一批大型以上储量规模查明资源。

其中，黑龙江省嫩江市铜山铜矿新发现金资源量57.8吨、铜383.3万吨、钼13.7万吨（均为金属量），四川省雷波县牛牛寨磷矿、阿居洛呷磷矿分别新发现磷资源量22880.0万吨、13870.2万吨，贵州省瓮安县上角旁磷矿新发现磷资源量7886.2万吨，内蒙古自治区苏尼特左旗布木特矿区新增萤石资源量589.4万吨（折氟化钙），浙江省遂昌县塘坞里矿区新增萤石资源量102.8万吨。

新一轮找矿突破战略行动高效推进，进展显著。在固体矿产方面，1至6月我国圈定找矿远景区138处，提交找矿靶区374处，新发现矿产地50处，山东省高唐县郭店地区西于科村铁矿、山西省交口县李家山铝土矿、重庆市黔江区水田坝铝土矿、新疆吐鲁番市恰特卡尔-却勒塔格铜镍矿、甘肃省敦煌市红柳沟北钒多金属矿、山东省微山县郗山地区里张阿稀土矿等地均新增一批资源量。在油气矿产方面，我国发现两个千亿方级储量规模深层煤层气。（记者 杨舒）

(责编：方经纶、杨迪)
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