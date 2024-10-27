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抢占科技竞争和未来发展制高点

欧阳晓平
2024年10月27日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：【院士谈科技自立自强】抢占科技竞争和未来发展制高点

距离2035年，仅有11年时间！

努力实现建成科技强国的奋斗目标，落在了我们这代人的肩上，沉甸甸的，光荣而紧迫！

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展。科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，不断地突破人类的认知边界。技术创新进入前所未有的密集活跃期，人工智能、量子技术、生物技术等前沿技术集中涌现，高技术领域成为国际竞争的最前沿和主战场。

近年来，我国科技事业发展取得长足进步，但原始创新能力还相对薄弱，一些关键核心技术受制于人，顶尖科技人才不足，必须增强紧迫感，进一步加大科技创新力度，抢占科技竞争和未来发展制高点。

工程科技领域的创新，我认为素来面临三大难题：创新的速度如何加快、创新的规模如何扩大、创新的效果如何更好。放在能源领域，亦如此！

在全球气候变暖的当下，各国都在关注新能源的供给与开发，太阳能、风能、氢能、核能等绿色新能源逐渐成为创新发展主流，新能源供给规模越来越大，化石能源占比逐渐降低。但是，制约太阳能、风能等新能源大规模发展的瓶颈在于储能技术的研究，发展先进的大规模储能技术成为各国竞争的焦点之一。

从某种意义上说，太阳能、风能几乎取之不尽，但它们的时变特性和供给的严重不稳定性，对电网的安全稳定运行提出了挑战。发展经济安全高效的大规模储能技术，是解决这一挑战的最可行途径，也是解决当前制约光伏和风能更大规模发展的关键。因此，研究和选择何种储能模式，以实现与太阳能、风能相匹配的大规模高效安全储能技术，显得至关重要。

目前，抽水储能、压缩空气储能、电池储能、飞轮储能和重力储能等都各有长处，在实践中扮演着各自重要的角色。我们研究发现，从大规模储能的安全性、储能效率、可实现性来说，重力储能技术或许最值得研究开发，因为重力无处不在，只要用高效率电机将重物形成前后高度差，就可储能。因而，发展先进的重力储能技术有可能会引领储能发展，成为主流储能方向之一。

作为能源领域的科技工作者，要在实践中努力解决好工程科技创新中的三大难题，把握引领本学科工程领域的科技创新方向，重视应用基础创新。同时，要以国家重大需求为导向，将工程创新实践与高质量发展重大需求紧密结合，攻克和解决国家经济社会发展中的重大工程科技问题。特别是在当前制约能源安全的相关技术领域，与其他科技工作者一道，全力攻克新能源领域核心关键技术，从根本上破解国家能源供给安全问题，为推动我国能源领域的高质量发展作出应有的贡献！（作者系中国工程院院士，中国工程院能源与矿业工程学部副主任）

(责编：方经纶、杨迪)
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