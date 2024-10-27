“露脆秋梨白，霜含柿子鲜”

节气意义上的秋天已接近尾声

但秋天的馈赠才刚刚开始

作为秋果“顶流”的梨

又迎来了自己的高光时刻

无酒人自醉

梨是中国第三大园林水果

产量仅次于柑橘和苹果

南北均有广泛种植

2022年人均产量

达到13.6公斤

原产于中国的

梨属植物栽培种

主要分为秋子梨

砂梨、新疆梨和川梨

不同品种群下

又有少则数十个

多则上百个的细分品种

鞍山南果梨

便属秋子梨系统

其色泽鲜艳、果肉细腻

爽口多汁、风味香浓

深受广大消费者喜爱

有着“梨中皇后”的美誉

南果梨虽然叫梨

但外观却非“梨形”

一身圆滚滚

像水晶又像乒乓球

平均单果重80克左右

放在手心刚刚好

成熟的南果梨

吃之前轻轻一捏

薄薄的果皮下

是软乎乎的果肉

细细品嚼

香甜不腻

每到收获的季节

打开贮存南果梨的冷库

迎面就会感受到

一股浓浓的酒香味儿

让人沉浸在一种

“无酒人自醉”的

甜蜜状态中

北地南果香

南果梨原产于鞍山市

千山区大孤山镇对桩石村

据《中国果树志·第三卷》记载

现南果梨树母株仍生长于此

1986年经中国果树研究院

权威专家鉴定

该树被认定为南果梨祖树

自发现至今已有150多年历史

是仅存的一株

自然杂交实生苗南果梨树

鞍山地处松辽平原东南部

属北温带大陆性气候

四季分明

春暖秋爽、夏热冬寒

雨热同期、干冷同季

十分有助于南果梨的生长发育

地貌东南高西北低

低山丘陵地带土壤种类

主要由棕壤性土

棕壤土和潮棕壤土等

比较适合灌木类生长的土壤组成

有机质含量丰实

地下水以山地、丘陵基岩裂隙水

和平原孔隙水为主

水质较好

极适宜南果梨灌溉

2013年

辽宁鞍山南果梨栽培系统

被农业部门正式认定为

第一批中国重要农业文化遗产

品梨正当时

南果梨栽后3年即能结果

一般5～8年进入盛果期

株产200～300斤

80年生大树

仍有相当高的产量

花初开淡红、全开洁白

一般花芽在3月初萌动

4月中旬露蕾

4月末开花

9月上旬果实成熟

刚采摘下来的南果梨

大多为绿色

表皮发硬、口感酸涩

存放一周左右

颜色由绿变黄

口感变得甜脆

再存放一周以后

颜色鲜红

口感爽滑细腻

香气更加浓郁

是食用的最佳时期

经过百余年的

人工嫁接和自然繁衍

鞍山南果梨栽培范围不断扩大

地处千山山脉的千山、海城

都是重要的产区

目前

全市南果梨种植面积约40万亩

年产南果梨40余万吨

综合产值超23亿元

以南果梨观光、采摘为特色的

休闲果园发展到30个

每年吸引游客40万人次

从鲜食南果梨

到南果梨酒、南果梨粽子

南果梨奶茶

一枚小果子

成了鞍山人“梨”不开的

“金色名片”

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 那其灼 刘云

策划｜翟巧红 行家玮

文案｜王斯文

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设计｜行家玮

支持｜农业农村部信息中心 中共鞍山市委网信办 鞍山市农业农村局 中共海城市委网信办 中共千山区委网信办

数据｜《中国农村统计年鉴2023》 《辽宁统计年鉴2023》《鞍山统计年鉴2023》

(责编：方经纶、高雷)

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