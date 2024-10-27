新华社北京10月27日电（记者韩佳诺、潘洁）国家统计局27日发布数据，今年1至9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，受多重因素影响，1至9月，规模以上工业企业利润同比有所下降，但利润总额超过5万亿元，特别是以高技术制造业为代表的新动能行业利润较快增长，彰显工业经济发展韧性。

“从价格看，工业品出厂价格持续低迷，9月份工业生产者出厂价格指数降幅继续扩大，对企业收入和盈利形成较大压力；从收入看，1至9月份规上工业企业营业收入增长2.1%，增速较1至8月份回落0.3个百分点；从成本看，企业成本增速快于营收增速，导致企业毛利下降，对利润增长支撑不足。”于卫宁说。

从整体看，利润有所下降，但在细分领域，也不乏亮点。前9个月，在生产快速增长带动下，高技术制造业利润同比增长6.3%，高于规上工业平均水平9.8个百分点，拉动规上工业利润增长1.1个百分点，为规上工业利润提供重要支撑。其中，航天器及运载火箭制造、半导体器件专用设备制造等高端装备制造行业利润同比分别增长17.1%、13.2%；智能车载设备制造、可穿戴智能设备制造、智能无人飞行器制造等智能制造行业利润分别增长27.5%、25.6%、10.2%；锂离子电池制造等绿色制造行业增长58.8%。其他新兴行业中，导航测绘气象及海洋专用仪器制造、敏感元件及传感器制造、电子电路制造等分别增长53.3%、35.0%、33.5%，均保持较快增长态势。

“总体看，虽然规上工业企业利润有所下降，但工业新动能韧性显现，且随着工业企业预期企稳、信心有所增强，工业企业效益有望得到恢复。”于卫宁表示，下阶段，要深入贯彻党中央、国务院决策部署，加快落实存量政策和近期出台的一揽子增量政策，为工业企业健康发展提供良好的生产经营环境，助力工业企业利润恢复向好。

(责编：赵光霞、牛镛)

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