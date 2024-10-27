人民网北京10月27日电 （欧阳易佳）近日，“洞见：中国企业出海新征途”论坛在清华大学经管学院顺利举行，多位专家学者、企业家、投资人参加。

清华大学文科资深教授、清华大学经济管理学院院长白重恩表示，经管学院一直致力于构建管理理论与实践之间的桥梁、中国与世界之间的桥梁。中国企业出海应当从实际出发，学习、借鉴成熟的跨国投资理论。同时，经管学院也将持续深化与企业之间的交流合作，促进理论研究与实际应用的紧密结合，并为企业的专业人才培养提供更有力的支持。

清华大学经管学院企业家学者项目与合作发展办公室主任、清华大学经济管理学院中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任王勇认为，中国企业正在以前所未有的速度和规模走向世界，其中民营企业成为中国企业出海的重要力量。中国企业出海趋势明晰，但也面临外部环境、语言差异、社会文化、商业习惯、法律法规、社会资本、数据隐私等多重挑战。企业应从产品研发、渠道建设、品牌管理、供应链安全、人才管理、文化整合、合规应对等方面转型出海。

论坛现场，与会嘉宾围绕“中国企业出海如何适应外部复杂环境”“中国企业出海如何做好内部经营管理”“中国企业出海新观察”等话题展开专题研讨，发布《中国企业出海新征途：趋势、挑战与策略》报告。

(责编：方经纶、高雷)

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