人民网记者 黄盛

中国互联网金融协会组织编制的《金融数据安全治理实施指南》发布。受访者供图

伴随着互联网在各个行业里的应用，数据安全管理备受关注。就金融行业而言，数据安全治理关系到金融机构的稳健运营、金融市场的健康发展和广大金融消费者的切身利益。特别是在金融数字化进程加速的背景下，数据安全已成为监管部门、行业协会、从业机构、学术单位重视的话题。

在日前举办的“金融数据安全治理工作研讨会暨金融数据安全系列标准发布会”上，中国互联网金融协会党委委员、副秘书长杨农表示，金融数据安全治理是金融行业在科技驱动和数据密集背景下的关键任务，它不仅关乎数据创新应用的平衡，还涉及国家安全和经济社会价值的实现。

据介绍，中国互联网金融协会组织编制了《金融数据安全治理实施指南》（以下简称《指南》）标准。杨农介绍说，中国互联网金融协会发布的标准，是行业响应国家数据安全法规、提升数据安全管理水平的重要举措。这些标准将助力金融行业在数据质量管控、技术防护、安全评估和应急处置等方面查漏补缺和强基固本。

作为《指南》的主起草单位，奇富科技CEO吴海生表示，金融行业正经历以智能化为核心的第三次科技革命，这场革命带来了前所未有的机遇与挑战。“我们积极探索和应用大数据、人工智能等先进技术，来提高数据安全治理的效果，助力行业数据安全标准的制定和完善。”

“金融数据具有行业特殊性，数据不仅有信息属性还有资产属性；防范风险是金融经营的永恒主题，数据作为生产要素对金融行业的意义更为特殊；在全球金融领域数字化的背景下，数据作为变革的工具将带来更大的机遇。”吴海生在接受采访时表示，《指南》是在我国发布《网络数据安全管理条例》后推出的，是针对金融领域研讨的行业性标准，对行业意义重大。

有业内人士认为，随着中国互联网金融协会发布的金融数据安全系列标准的落地实施，金融行业的数据安全治理将更加规范、有效，推动行业的数据安全更加稳健前行。

(责编：方经纶、高雷)

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