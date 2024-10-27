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中钢协：我国钢铁需求结构重心逐渐向制造业转移

2024年10月27日16:47 | 来源：人民网
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人民网北京10月27日电 （记者杜燕飞）“当前，钢铁行业进入‘存量优化’阶段的特征日益明显，运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的‘三高三低’局面。”中钢协副会长兼秘书长姜维日前在中钢协2024年三季度信息发布会上表示，我国钢铁需求结构重心逐步向制造业转移，制造业成为支撑钢材需求的主要动力，尤其是新能源、高端装备制造、光伏产业等加快发展将有力拉动相应品种钢材需求。

国家统计局数据显示，前三季度，全国累计生产粗钢7.68亿吨，同比下降3.6%；生产钢材10.44 亿吨，同比下降0.1%；折合粗钢表观消费量6.88亿吨，同比下降6.2%。海关数据显示，前三季度，我国累计出口钢材8071万吨，同比增长21.2%；出口均价770美元/吨，同比下降21.6%，但比同期国内钢材均价仍高39.5%。

据中国钢铁工业协会监测，前三季度，中国钢材价格指数平均值为103.66点，同比下降7.67%；我国铁矿石进口均价为111.6美元/吨，同比下降0.8%，降幅明显小于钢价降幅。

受此影响，前三季度，中钢协重点统计钢铁企业累计营业收入为4.54万亿元，同比下降6.87%；利润总额289.77亿元，同比下降56.39%。

展望后期，姜维认为，近期国家出台了金融支持经济高质量发展、促进经济回稳等一揽子增量政策，推动经济向上、结构向优发展，一定程度上提振了钢材市场预期。

姜维表示，从需求上看，钢铁消费需求减中有增、增中有质。不同品种需求将继续分化。钢铁需求结构重心正在逐步向制造业转移，制造业和建筑业钢材需求占比2023 年分别为48%和52%，预计2024年将各占“半壁江山”，甚至制造业用钢需求占比可能进一步上升。

“我国是年消费在8亿吨以上的世界最大钢铁市场，钢铁行业总体资产状况维持较好水平，相信只要企业对当前面临的形势有理性的判断、现实的选择、积极的应对，做到加强自律，防止恶性竞争，我国钢铁仍将展现出韧性强、后劲足的势头。”姜维说。

值得一提的是，随着我国产业结构调整，特别是大规模设备更新、消费品升级等举措推进，我国钢铁产业正加速向绿色化迈进。

中钢协数据显示，截至10月8日，共有159家钢铁企业完成或部分完成了超低排放改造和评估监测。其中，114家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.17亿吨；45家企业部分完成超低排放改造，涉及粗钢产能约1.52亿吨。前三季度，在产量下降的情况下，重点统计钢铁企业总能耗同比下降3.3%，吨钢综合能耗同比基本持平，吨钢可比能耗同比下降0.5%。  

姜维介绍，按照到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造的目标要求，持续推进超低排放改造评估监测公示。目前，已有宝钢股份湛江钢铁、首钢京唐、河钢石钢、宁波钢铁、宝钢股份宝山基地等5家企业通过极致能效工程能效标杆评审验收并正式公示，还有一大批钢协会员企业通过这项工作提升了行业整体能效水平，带来了可观的节能减碳量。

“当前，‘低碳排放钢评价方法’钢协团体标准已正式发布，第一批8个中国低碳排放钢产品也已正式发布，为绿色贸易奠定了较好的基础。”姜维说，中钢协正在组织制定配套的工作办法，后期将有序开展促进绿色低碳转型的相关工作。

(责编：方经纶、高雷)
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