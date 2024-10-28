人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“一定能，一定行”（记者手记）

喻思南
2024年10月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　自2004年1月正式立项，中国探月工程已走过了20年。二十载春华秋实，铸就了“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神。回顾探月工程走过的不寻常征程，感到自豪的同时，也收获丰富启迪。

　　勇敢的脚步，标注攻坚克难。中国探月人在挑战中前行，在重压下突破，源于科技自立自强的信念。今天，无论条件如何变化，解决“卡脖子”问题，实现高水平科技自立自强，需要保持这份“一定能，一定行”的志气和勇气。

　　伟大事业，成于奋斗实干。为帮助嫦娥六号落得稳、落得准，经过缜密分析、严谨论证，科研人员设计了一条环月逆行轨道方案。“上九天揽月”的梦想不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的，以点滴实干汇聚成建设科技强国的强大合力，更多科技工作者正在自觉争当创新的推动者和实践者。

　　探月精神蕴含深沉的文化自信，具有强大的感召力和引领力。在全社会大力弘扬探月精神，从探月征程中汲取奋进力量，必将谱写出更加壮美的航天乐章。中国的科技创新将不断攀登高峰，为推进中国式现代化打头阵。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中钢协：我国钢铁需求结构重心逐渐向制造业转移
　　人民网北京10月27日电 （记者杜燕飞）“当前，钢铁行业进入‘存量优化’阶段的特征日益明显，运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的‘三高三低’局面。”中钢协副会长兼秘书长姜维日前在中钢协2024年三季度信息发布会上表示，我国钢铁需求结构重心逐步向制造业转移，制造业成为支撑钢材需求的主要动力，尤其是新能源、高端装备制造、光伏产业等加快发展将有力拉动相应品种钢材需求。…
业界：以数据安全治理标准筑牢金融行业发展底座
　　中国互联网金融协会组织编制的《金融数据安全治理实施指南》发布。受访者供图 伴随着互联网在各个行业里的应用，数据安全管理备受关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部