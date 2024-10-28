“一定能，一定行”（记者手记）
2024年10月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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自2004年1月正式立项，中国探月工程已走过了20年。二十载春华秋实，铸就了“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神。回顾探月工程走过的不寻常征程，感到自豪的同时，也收获丰富启迪。
勇敢的脚步，标注攻坚克难。中国探月人在挑战中前行，在重压下突破，源于科技自立自强的信念。今天，无论条件如何变化，解决“卡脖子”问题，实现高水平科技自立自强，需要保持这份“一定能，一定行”的志气和勇气。
伟大事业，成于奋斗实干。为帮助嫦娥六号落得稳、落得准，经过缜密分析、严谨论证，科研人员设计了一条环月逆行轨道方案。“上九天揽月”的梦想不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的，以点滴实干汇聚成建设科技强国的强大合力，更多科技工作者正在自觉争当创新的推动者和实践者。
探月精神蕴含深沉的文化自信，具有强大的感召力和引领力。在全社会大力弘扬探月精神，从探月征程中汲取奋进力量，必将谱写出更加壮美的航天乐章。中国的科技创新将不断攀登高峰，为推进中国式现代化打头阵。
《 人民日报 》（ 2024年10月28日 19 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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