人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“两步走”调整完善资助体系（财经新知）

阎冰洁
2024年10月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　目前，我国已建立政府主导、学校和社会积极参与的全方位资助体系，主要包括国家奖学金和助学金、国家助学贷款、学费减免、生活补助、勤工助学等政策。

　　近日，财政部表示，将会同有关部门针对学生群体加大奖优助困力度，进一步调整完善高校学生资助体系。此次学生资助政策的调整将分两步进行：

　　第一步，在2024年推出以下政策措施：

　　一是国家奖学金的奖励名额翻倍，本专科生国家奖学金名额从每年6万人增加到12万人，硕士生国家奖学金名额从每年3.5万人增加到7万人，博士生国家奖学金名额从每年1万人增加到2万人。

　　二是提高本专科生奖学金的奖励标准，本专科生国家奖学金奖励标准从每生每年8000元提高到1万元，本专科生国家励志奖学金的奖励标准从每生每年5000元提高到6000元。

　　三是提高本专科生国家助学金资助标准，从2024年秋季学期开始，平均资助标准从每生每年3300元提高到3700元。

　　四是加大国家助学贷款的支持力度。额度提高，将本专科生的最高贷款额度从每生每年1.6万元提高到2万元，研究生从2万元提高到2.5万元。利率降低，按照同期同档次贷款市场报价利率减70个基点执行。

　　第二步，2025年提高研究生学业奖学金的奖励标准。同时，还将提高普通高中国家助学金资助标准，提高中等职业学校国家助学金资助标准并扩大资助范围。

　　清华大学教育研究院教授李锋亮认为，“两步走”提高了政策的可行性，调整、持续改进学生资助体系以适应经济发展与变化，有利于资助体系的持续性、有效性。

　　财政部表示，接下来，将会同相关部门尽快出台有关政策，并抓好落实，让政策早落地、学生早受益。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中钢协：我国钢铁需求结构重心逐渐向制造业转移
　　人民网北京10月27日电 （记者杜燕飞）“当前，钢铁行业进入‘存量优化’阶段的特征日益明显，运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的‘三高三低’局面。”中钢协副会长兼秘书长姜维日前在中钢协2024年三季度信息发布会上表示，我国钢铁需求结构重心逐步向制造业转移，制造业成为支撑钢材需求的主要动力，尤其是新能源、高端装备制造、光伏产业等加快发展将有力拉动相应品种钢材需求。…
业界：以数据安全治理标准筑牢金融行业发展底座
　　中国互联网金融协会组织编制的《金融数据安全治理实施指南》发布。受访者供图 伴随着互联网在各个行业里的应用，数据安全管理备受关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部