王 观

要重视强化财政职能，也要凝聚好学校、家庭及社会多方力量，协同发力持续更新理念、拓展功能、创新方式，不断提高资助政策的科学化、精准化水平

近期，学生资助政策又有好消息：财政部表示，将会同相关部门从奖优和助困两方面，分两步调整完善高校学生资助政策，包括在2024年提高本专科生奖学金奖励标准、提高本专科生国家助学金资助标准、加大国家助学贷款支持力度等，以及在2025年提高研究生学业奖学金奖励标准，提高普通高中国家助学金资助标准等措施。

近年来，我国不断完善学生资助体系，学生资助工作成效显著。一方面，持续加大投入力度，逐步提高资助标准，不断扩大资助规模，为家庭经济困难学生顺利入学、完成学业奠定了坚实基础。另一方面，实现了从学前教育到研究生教育所有学段全覆盖，公办民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖，特别是在高等教育阶段，实现了家庭经济困难学生入学前、入学时和入学后“三不愁”。此次进一步完善学生资助政策，有利于帮助更多学子安心求学、成长成才。

学生资助方式更加丰富，切实减轻了经济困难家庭的经济负担，增强了人民群众的获得感。目前，我国建立了政府主导、学校和社会积极参与的全方位资助体系。尤其是立足解决经济困难学生求学问题，国家助学金、国家助学贷款、学费减免、生活补助、勤工助学等各项资助政策互为补充，资助方式更为丰富，有力促进了家庭经济困难学生经济保障水平的快速提升。数据显示，2023年，全国财政投入932亿元，资助高校学生超过3100万人次；通过财政贴息等政策，支持银行发放国家助学贷款700亿元。

学生资助内涵不断延伸，既重视助困也注重奖优，积极从保障型资助向发展型资助扩展。加大对人力资本的投资是培育我国经济发展长期新动能的关键。财政部明确，将增加本专科生、硕士生、博士生国家奖学金名额，并提高本专科生国家奖学金、国家励志奖学金奖励标准，体现出我国高度重视拔尖创新人才培养，注重培育技能型、专业型人才。提高这类“奖学金”政策的含金量，有利于进一步激励更多优秀学子努力学习、争取更好成绩，不断提升创新意识和创新能力，为国家科技和经济发展贡献更大力量。

学生资助是一项长期工作。从我国国情看，学生资助工作任重而道远。面对新的形势和任务，在进一步完善政策体系和加大投入力度的基础上，仍需做好多方面工作。比如，在实现精准资助方面，需探索建立更完备的量化评估体系，对受助对象科学评估、准确认定，并不断改进和完善资助资金发放机制，切实把好事办好，实现精准帮扶、应助尽助；在提升育人效能方面，应针对不同群体的不同需求，创造条件提供多样化、个性化的资助育人平台和模式，进一步强化创新精神和实践能力，促进学生全面发展。

完善学生资助体系，功在当代、利在长远。我们要重视强化财政职能，也要凝聚好学校、家庭及社会多方力量，协同发力持续更新理念、拓展功能、创新方式，不断提高资助政策的科学化、精准化水平，让广大学子顺利完成学业梦想、更好实现人生价值。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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