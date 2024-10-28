中共中国兵器工业集团有限公司党组

党的二十届三中全会对进一步深化国资国企改革作出重大部署，这是以习近平同志为核心的党中央着眼于全面推进中国式现代化、实现第二个百年奋斗目标作出的重要战略安排。作为国家安全和国防建设的主力军，中国兵器工业集团有限公司始终以习近平总书记关于国资国企改革重要指示批示精神为指引，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入实施国企改革深化提升行动，以改革破解发展难题，推动集团公司实现高质量发展。

加强党的全面领导，确保改革沿着正确政治方向前进。党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。兵器工业集团坚决把学习好贯彻好三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保改革始终沿着正确政治方向前进。扛牢政治责任，深学细悟习近平总书记关于全面深化改革的系列新思想新观点新论断，吃透吃准中央精神，健全完善党中央决策部署贯彻落实机制，切实把党的领导贯穿改革各方面全过程。加强组织领导，建立横向协同到边、纵向贯通到底的“矩阵式”改革组织推进机制，构建党组成员分工联系、总部部门具体对接的改革基层企业联系点制度，把责任纵深穿透压实到基层一线，分领域、分层级推动落实落地。强化总体设计，按照“目标导向定方向、问题导向定方案”，聚焦高质量发展要求，全面梳理制约集团公司发展的体制机制障碍和卡点堵点难点，高标准制定改革方案和工作台账。强化跟踪问效，坚持把提升高质量发展成效和职工群众幸福感作为检验标准，完善考核评估机制，动态优化改革方案，在更广更深范围内推进改革任务落实。

聚焦关键环节精准发力，持续增强核心功能。兵器工业集团将扎实推进重点装备项目建设，全面增强产业链供应链韧性和安全水平，确保装备供应安全可靠、健壮强韧。着眼未来发展，超前布局专业技术，加快前瞻性颠覆性技术研究，全力推动无人智能装备发展。优化结构布局，聚焦“三个集中”，坚持“进、保、转、退”原则，统筹做好空间布局、产业布局、能力布局等结构调整。筑牢质量安全防线，围绕产品全生命周期管理流程，健全完善质量安全管理体系，加强源头治理和正向设计，抓好制度、规范、标准执行，夯实高质量发展的基石。

聚力攻坚重点领域，持续提升核心竞争力。兵器工业集团将坚定不移吃技术饭、走创新路，依靠过硬的技术实力赢得市场竞争。强化企业科技创新主体地位，完善稳定的研发投入机制，加强基础研究和关键核心技术攻关，全力抓好重大工程、重点装备研制。健全科技创新体系，大力培养引进顶尖人才、高端人才，着力打造一流科技领军人才和创新团队，建立开放合作的协同研发机制，促进产学研有效贯通和成果高效转化应用，充分激发创新活力和动力。积极运用新技术新工艺改造提升传统产业，加大高端电子电路、微纳制造、新材料等战略性新兴产业投资力度，加快发展新质生产力。深入实施数智工程，实现人力资源管理、经营管控、科研生产、审计监管等横向集成、纵向贯通，提升信息化水平和数字化管理能力。

深化党的建设制度改革，持续强“根”固“魂”。坚持用改革精神和严的标准管党治党，完善党的建设制度体系，以高质量党建引领保障高质量发展。抓实“两个一以贯之”，健全领导作用发挥机制，分层分类动态优化前置研究事项清单，完善各级企业“三重一大”决策机制，把方向、管大局、保落实。深化干部制度改革，选优配强领导班子和领导人员，打造政治过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的干部队伍。健全基层党建提质增效工作机制，深入开展“党建+”创建活动，设立党员责任区、党员示范岗，组建“党员突击队”，增强党组织政治功能和组织功能，推动党建工作与生产经营深度融合。健全全面从严治党制度体系，完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制，以严的基调强化正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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