本报北京10月27日电 （记者林丽鹂）市场监管部门近期深化食品安全抽检监测领域改革，坚持抽检监测和核查处置同时发力、闭环管理，围绕保障食品安全、激发市场活力、服务食品产业高质量发展进行了探索。

以云南省普洱市为例，普洱市共有获证包装饮用水生产企业49家，企业生产质量控制能力有待提高。针对抽检不合格产品，云南省市场监管局除督促属地市场监管部门启动核查处置以外，还制定专项技术帮扶方案，为企业量身制定风险管控措施。今年以来，普洱市包装饮用水铜绿假单胞菌抽检合格率达到100%，全省其他15个州市的企业抽检合格率也提升到99.25%。

下一步，市场监管部门将继续坚持食品抽检同安排、发现问题同处置、风险隐患同防控，以“小切口”服务“大产业”。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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