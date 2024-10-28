2024年“数据要素×”大赛全国总决赛结束
2024年10月28日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月27日电 （记者王云杉）2024年“数据要素×”大赛全国总决赛日前在北京中关村国际创新中心落下帷幕。今年5月，2024年全国“数据要素×”大赛正式启动，吸引了超1.9万支队伍、近10万人参赛。
此次大赛12个赛道共119支队伍获奖。大赛成为推动数据要素市场化配置的重要一环，折射出数据开发利用的新风貌、新发展。公共数据引领作用逐步显现，超过65%的参赛项目融合利用了公共数据资源；数据流通趋势显现，除利用自主采集数据外，购买或交换数据的企业占比超过50%；企业数据意识明显增强，传统企业也在不断加大数据治理力度，为数据要素价值化创造条件。
《 人民日报 》（ 2024年10月28日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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