本报记者 吴秋余

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10月25日，多家商业银行对符合条件的存量房贷利率进行批量集中调整。相关调整由银行统一操作，绝大多数借款人不需要到银行网点，也无须主动在手机银行操作。调整后，存量房贷利率明显下降，减轻了购房者房贷负担，有利于提升消费能力、提振消费信心。

“一觉醒来，每月房贷少还近千元。”10月25日，不少购房者在社交媒体上晒出自己收到的银行短信通知，房贷利率已经下调，还款压力减轻。

当天，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行等多家商业银行，对符合条件的存量房贷利率进行了批量集中调整。这是银行业积极落实9月29日中国人民银行公告和市场利率定价自律机制（以下简称“利率自律机制”）倡议而实施的调整举措。利率调整政策落地后，给借款人带来什么变化？对当前经济发展带来哪些影响？记者进行了采访。

总体上平均每年将能节省利息支出约1500亿元，有利于提升消费能力

10月26日，上海居民曾先生在建设银行手机银行查到，本次存量房贷利率调整后，自己的二套房贷利率从4.45%下降至3.8%，每月节省贷款利息3000多元。曾先生说，房贷降息节省的利息支出，为自己消费和理财提供了更大空间。

目前，我国绝大部分房贷利率以贷款市场报价利率（LPR）为定价基准加点形成，10月25日银行调整的是加点幅度。

根据中国人民银行此前发布的公告和利率自律机制倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。调整的存量房贷包括首套、二套及以上，对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30基点。对于部分城市仍设定了新发放房贷利率政策下限的，调整后的加点幅度需不低于下限。

记者了解到，批量调整由银行统一操作，绝大多数借款人不需要到银行网点，也无须主动在手机银行操作。

建设银行住房金融与个人信贷部住房信贷处副处长隋云飞介绍，10月25日起，借款人即可通过登录建行手机银行或建行智慧个贷微信小程序这两个线上渠道，在“存量房贷利率调整”专项服务功能中，查询利率调整结果。建设银行也已从10月25日起，向完成本次利率调整的客户，发送利率调整成功告知短信。

本次调整后，预计存量房贷利率将平均下降0.5个百分点左右，总体上平均每年将能节省利息支出约1500亿元，惠及5000万户家庭、1.5亿居民。

“此次存量房贷利率调整，很大程度上减轻了购房者负担，有利于提升消费能力。”招联首席研究员董希淼分析，普通购房者还款压力减轻带来可支配收入增加，可用于满足更广泛的消费需求，提振消费信心；对个体工商户来说，贷款成本的降低还能为经营提供更加充裕的现金流，有利于扩大经营规模。

广东深圳居民吴女士于2021年8月在农业银行深圳香梅支行申请了二手房贷款，贷款发放后利率为LPR+60基点。虽然近年来LPR有所降低，但由于较高的加点幅度，吴女士仍要负担超1.3万元的月供，加上家庭育有二孩，日常开支压力较大。

10月25日利率调整，农业银行将吴女士的贷款执行利率降为LPR-30基点，下降了90基点，月供较调整前减少1200多元，每年可少还约1.5万元。“家里负担减轻，‘双11’可以置办更多东西了。”吴女士说。

由于贷款重定价日不同，部分借款人利率有望继续下调

江苏扬州居民王先生从事建筑行业，2021年购买二套房时，利率上浮80基点。现在每月两套房贷总还款2万多元。

去年以来，王先生经营的公司资金压力加大，今年10月的房贷还款已经拖欠了几天。10月12日，王先生看到建设银行发布的存量房贷利率调整相关公告后，赶紧联系江都龙川支行询问，工作人员告知拖欠客户也可以享受降息。经测算，王先生的房贷利率可以从4.65%下降到3.55%，每月可少还1800多元，每年可节省2万多元开支。

隋云飞告诉记者，建设银行充分考虑有拖欠还款情况客户的实际困难，帮他们减轻还款压力，本次对这类客户与普通客户一样进行了批量利率调整，希望能帮助借款人早日恢复到正常还款的信用状态。

一些借款人发现，本次利率批量调整后，自己与其他人执行的实际利率并不相同。业内人士介绍，出现这种状况的主要原因是借款人的重定价日不同。有的人贷款重定价日是每年1月1日，有的人则是贷款放款日的对应日，这导致批量调整后不同借款人实际执行的LPR并不相同。

10月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最新一期5年期以上LPR为3.6%，较上月下降25个基点。如果借款人的重定价日为每年10月21日至10月25日，则10月25日批量调整时执行的LPR为3.6%，调整后存量房贷利率为3.3%。这部分人是最早能享受到今年LPR下降利好的群体，而其他借款人等到下个重定价日时，房贷利率有望继续下降。

记者注意到，人民银行此前发布的公告取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。自2024年11月1日起，符合条件的存量房贷借款人在与商业银行协商调整房贷利率加点幅度的同时，也可调整重定价周期，使存量房贷利率更及时反映LPR的变化，畅通货币政策传导。

此外，目前还有部分中小银行尚未完成存量房贷利率调整，但总体会在10月31日前全部完成。

有助于释放刚性购房需求，促进房地产市场止跌回稳

“听说房贷利率调整了，我想查下我现在的利率是多少，再查查下个月能少还多少钱。”10月26日，四川成都居民李女士来到建设银行岷江支行个贷中心询问，支行工作人员指导她在手机银行“存量房贷利率调整”模块进行了查询。

工作人员告诉李女士：“您原来的利率是LPR+70基点，重定价日为每年1月1日，这次调整利率从4.9%降为3.9%，月供减少600元左右。明年1月1日LPR会重新定价，如果在此期间LPR不变的话，房贷利率将会变成3.3%，到时月供将共计减少约1000元。”

“这样月供压力就小多了，之前家里人觉得利息高，考虑提前还房贷，现在看来可以不用提前了。”李女士说。

李女士的情况代表了目前很多借款人的想法。董希淼告诉记者，存量房贷利率下降后，购房者对买房后新老房贷利差继续拉大的担忧有所减轻，有助于释放刚性购房需求，促进房地产市场止跌回稳。

记者从某大型商业银行了解到，10月以来房贷提前还款情况较政策出台前的9月减少20%。近期，降低存量房贷利率等房地产政策出台后，一线城市新房、二手房带看量和成交量明显上升。市场人士认为，近期房地产支持政策出台改善了居民购房预期，叠加各地政府因城施策，房地产市场出现积极变化。

对于商业银行来说，批量调整完成后，预计存量房贷利率下降将平均每年减少利息收入约1500亿元。但新老房贷利差收窄后，提前还贷会明显减少，有利于银行稳定贷款规模，提高贷款质量。同时，中国人民银行近期降低存款准备金率0.5个百分点，降低政策利率0.2个百分点，能够降低银行负债成本，提升银行可持续经营能力，为银行更好服务实体经济提供支撑。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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