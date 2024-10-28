本报北京10月27日电 （记者常钦）日前，自然资源部印发《关于加强自然资源要素保障促进现代物流高质量发展的通知》（以下简称《通知》），提出了4个方面10条政策举措。这是落实党中央、国务院有效降低全社会物流成本决策部署的重要举措，也是国家层面物流用地用海要素保障的首个专项文件。

《通知》聚焦物流用地用海的重难点问题，涉及30多个“政策点”，特别是针对已有文件规定不够明确和亟待解决的问题，提出了务实可行的政策举措，增加物流发展空间供给，加大自然资源要素保障，推进物流用地提质增效，提升要素支撑服务效能。

自然资源部自然资源开发利用司有关负责人介绍，2014年至2023年，全国物流仓储用地供应量稳中有升，与同期工业用地供应趋势基本一致。但通过调研和各方反映发现，物流用地用海保障仍存在不平衡、不完善、不协调等问题。

中国物流与采购联合会研究室主任、中国物流学会副秘书长周志成介绍，物流用地用海要素成本和配置方式对全社会物流成本具有重要影响，直接影响仓储成本，间接影响运输、配送成本。近年来，国家有关部门大力支持国家物流枢纽等重大物流基础设施建设。截至目前，国家物流枢纽达到151个，示范物流园区100个，国家骨干冷链物流基地66个。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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