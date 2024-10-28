十条政策举措加强物流用地用海要素保障
推动降低全社会物流成本
2024年10月28日06:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京10月27日电 （记者常钦）日前，自然资源部印发《关于加强自然资源要素保障促进现代物流高质量发展的通知》（以下简称《通知》），提出了4个方面10条政策举措。这是落实党中央、国务院有效降低全社会物流成本决策部署的重要举措，也是国家层面物流用地用海要素保障的首个专项文件。
《通知》聚焦物流用地用海的重难点问题，涉及30多个“政策点”，特别是针对已有文件规定不够明确和亟待解决的问题，提出了务实可行的政策举措，增加物流发展空间供给，加大自然资源要素保障，推进物流用地提质增效，提升要素支撑服务效能。
自然资源部自然资源开发利用司有关负责人介绍，2014年至2023年，全国物流仓储用地供应量稳中有升，与同期工业用地供应趋势基本一致。但通过调研和各方反映发现，物流用地用海保障仍存在不平衡、不完善、不协调等问题。
中国物流与采购联合会研究室主任、中国物流学会副秘书长周志成介绍，物流用地用海要素成本和配置方式对全社会物流成本具有重要影响，直接影响仓储成本，间接影响运输、配送成本。近年来，国家有关部门大力支持国家物流枢纽等重大物流基础设施建设。截至目前，国家物流枢纽达到151个，示范物流园区100个，国家骨干冷链物流基地66个。
《 人民日报 》（ 2024年10月28日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中钢协：我国钢铁需求结构重心逐渐向制造业转移
- 人民网北京10月27日电 （记者杜燕飞）“当前，钢铁行业进入‘存量优化’阶段的特征日益明显，运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的‘三高三低’局面。”中钢协副会长兼秘书长姜维日前在中钢协2024年三季度信息发布会上表示，我国钢铁需求结构重心逐步向制造业转移，制造业成为支撑钢材需求的主要动力，尤其是新能源、高端装备制造、光伏产业等加快发展将有力拉动相应品种钢材需求。…
- 评论
- 关注