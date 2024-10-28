寇佳丽

原标题：多举措激发冰雪经济活力 产业规模明年有望突破万亿元

天气渐冷，冰雪经济开始升温。近日，一系列政策举措出台，赋能我国冰雪经济高质量发展。

例如，10月25日召开的国务院常务会议部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措。会议提出，要提升冰雪经济全产业链发展水平，因地制宜发展差异化、特色化冰雪旅游，强化冰雪装备研发创新和品牌建设，不断提升产品质量和产业附加值。

9月29日，中国气象局批复同意《新疆阿勒泰地区保障服务冰雪经济高质量发展试点方案》（以下简称《试点方案》），阿勒泰地区保障服务冰雪经济高质量发展试点工作全面开展。据悉，《试点方案》是新疆第一个以地州为主体的全国试点方案。

中央财经大学副教授刘春生对《证券日报》记者表示，增量政策的发布，体现了我国对冰雪经济的高度重视，有助于优化冰雪产业的资源配置、带动投资增长，引导冰雪经济形成更高效产业链，促进区域协同发展，催生更多高品质产品和服务，刺激市场需求，推动冰雪经济成为新的增长点。

伴随文旅、体育赛事等市场潜能的持续释放，冰雪经济的内涵日益丰富。多位受访专家表示，当前，我国冰雪产业正呈现出与文化旅游业深度融合、向技术创新要成果、市场规模持续扩大等鲜明特点。

“与文化旅游业的深度融合，有效延长了冰雪经济的产业链，极大地拓展了冰雪经济的发展空间。各地依托自身资源优势，打造具备地方特色的冰雪旅游项目，比如，哈尔滨冰雪大世界、张家口崇礼太舞滑雪小镇等，赋予冰雪项目更多文化内涵，成功吸引了无数海内外游客，助力冰雪经济做大做强。”刘春生说。

10月11日发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，我国冰雪产业规模从2015年的2700亿元增长至2023年的8900亿元；预计2024年达到9700亿元，2025年达到10053亿元。

中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，要促进冰雪项目在全国普及发展、吸引越来越多民众积极参与，应建设更多冰雪场地和设施，引入VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等技术，让冰雪项目脱离地域或季节限制。同时，广泛宣传冰雪项目的益处和乐趣，培养并储备专业人才。此外，提供更细致的产业发展支持，比如编制专门的财政预算、开展税收优惠等，为经营主体投资营造良好环境，有效激发企业能动性。

经过多年发展，我国冰雪经济已具备一定基础。《报告》显示，全国总的冰雪企业数量已达到约三万家。

谈及如何培育企业中的“佼佼者”，宋向清表示：“当前最紧要的是加快制定国家、地方两个层面的产业总体规划，引导企业关注冰雪经济的同时也为它们的投资和发展计划提供支撑。”

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对《证券日报》记者表示，激发冰雪经济的活力，需培育一批冰雪领域龙头企业。建议相关部门面向有实力的企业推出一批具有示范意义的重大冰雪项目，以点带面，拉动中小企业共同发展。同时，拓宽中小企业的融资渠道，鼓励金融机构为这些冰雪项目提供充分的资金支持。

(责编：杨曦、陈键)

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