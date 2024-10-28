张芗逸

原标题：多地加大房地产政策支持力度 落实落细“两个增加”

为推动房地产市场止跌回稳，近期，住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）会同有关部门，打出房地产政策“组合拳”。其中，两项增量政策于10月17日公布后，引发市场广泛关注。各地也在着力抓好增量政策落实落细，加大对城中村改造及房地产“白名单”项目融资等领域支持力度。

中指研究院政策研究总监陈文静表示，当前房地产政策方向已经明确，推动各项政策落地落实是关键。

加快推进城中村改造

10月17日，住房和城乡建设部部长倪虹在国新办举行的新闻发布会上表示，在前期城中村和危旧房改造基础上，再新增100万套，并通过货币化方式，加大政策支持力度。

目前，已有地区宣布将跟进落实。比如，10月26日，在相关新闻发布会上，河南省住房和城乡建设厅党组书记、厅长高义表示，抢抓城中村改造支持城市扩围政策机遇，组织各地结合群众意愿谋划推出一批城中村改造项目，并鼓励采用货币化方式安置，既解决好城中村居民的安居问题，又有效消化市场库存。

上海易居房地产研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示，预计各地会持续发力城中村改造工作，此次城中村改造最大的亮点在于持续和存量消化工作挂钩，这既有利于更好推进城中村改造工作，也有利于持续推进新房项目去库存。

值得注意的是，近日还有城市拟出台细则，拓宽城中村改造项目安置渠道，满足群众房屋安置多样化需求，对房票安置形式进行规范。10月21日，哈尔滨发布了《关于征询〈哈尔滨市城中村改造项目集体建设用地上房屋征收房票安置实施细则〉公众意见的通知》，为城中村改造项目安置增加房票安置方式，并对房票制发、房票使用规则等内容作出规定。

“下一步，在以货币化安置方式推进城中村改造的过程中，需要细化实施细则，包括成熟项目的选择、货币安置意愿的形成、安置方案的成熟、资金大平衡方案的设计等。”广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉建议。

落实“白名单”项目金融支持

自今年1月份以来，城市房地产融资协调机制在保交房、改善企业资金环境等方面持续发挥重要作用。国家金融监督管理总局副局长肖远企10月17日在国新办举行的新闻发布会上介绍，截至10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。预计到2024年底，“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元。

近期，多地宣布将推动所有符合条件的在建商品住房项目应进尽进、应贷尽贷，加大对“白名单”项目的金融支持。

10月22日举行的广东银行业2024年三季度新闻通气会上，广东金融监管局党委委员、二级巡视员刘云海介绍，目前，辖内银行机构已为四批次“白名单”的404个项目，提供授信1350.18亿元，落地融资项目331个、金额837.09亿元。下一步，广东金融监管局将按照国家金融监督管理总局统一部署，将商品住房项目全部纳入“白名单”。

李宇嘉认为，要实现4万亿元的目标，不仅要扩大“白名单”覆盖范围，还要彻底打通从“白名单”到“融资落地”的堵点，加大问题项目修复力度。

烟台市住房和城乡建设局等部门于10月23日发布的《关于印发促进烟台市房地产市场“止跌回稳”政策措施的通知》提出，用好最新的“5+5+1”条件标准以及已出台的各类政策工具，支持问题项目修复，指导房企通过项目销售、处置存量资产、引入投资者等方式改善现金流，尽快达到“白名单”条件标准，修复一个、消化一个。

陈文静表示，未来“白名单”项目融资将是房企重要的融资途径。在“白名单”政策支持下，房企能尽快尽早获取资金支持，保障项目建设及竣工。随着项目“白名单”信贷投放力度加大、信贷规模增加至4万亿元，有望进一步改善资金环境，促进保交房任务完成。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经