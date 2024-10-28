苏诗钰

原标题：今日视点：一揽子增量政策成为提振消费重要引擎

10月25日召开的国务院常务会议强调，“持续抓好一揽子增量政策的落地落实”。笔者认为，在当前经济形势下，一揽子增量政策落地落实，是提振消费重要引擎。

消费，作为经济增长的重要驱动力，其作用不可小觑。然而，在各种因素的影响下，消费市场一度面临着诸多挑战。9月下旬中央加力出台了一揽子增量政策，这些政策有力增强了市场信心。正如国家统计局副局长盛来运所说，从前三季度已经出台的政策来看，政策效果比较明显。

通过财政补贴、税收优惠、发放消费券等手段，把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提振消费行动。增加居民收入，2024年进一步提高了城乡居民基础养老金最低标准，是历次提标调增幅度最大的。总的来说，都是让消费者有更多资金用于消费，从而激发市场活力。

结合“两新”推动大宗商品消费持续扩大。国家统计局数据显示，在消费品以旧换新政策的作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%，这其中9月份涉及以旧换新政策的汽车、家电、办公用品、家居等产品的零售表现更为明显。9月份，汽车类零售额增长0.4%，这是在汽车零售已经连续几个月下降，8月份下降7.3%的情况下，实现当月转正。家用电器和音像器材类9月份当月零售增长20.5%，比8月份大幅加快17.1个百分点。文化办公用品类，9月份当月增长10%，上个月为下降1.9%。家具类9月份零售额也是由负转正。整体来看，“两新”政策对消费产生了积极作用。

优化消费环境是提振消费的重要保障。通过加强市场监管、打击假冒伪劣、提升服务质量，为消费者营造了安全、放心、舒适的消费氛围，增强消费者信心。同时，促进新兴消费业态发展为消费市场注入了新的活力。新兴业态不断涌现，满足了消费者多样化、个性化的需求。这些新兴消费业态不仅拓展了消费领域，还引领了消费潮流，成为推动消费升级的重要力量。

一揽子增量政策有效释放了内需潜力，为消费市场带来了活力。前三季度，实物商品网上零售额同比增长7.9%，增速快于社会消费品零售总额4.6个百分点；占社会消费品零售总额的比重为25.7%，比前8个月提高0.1个百分点。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。前三季度，我国快递业务量完成1237.7亿件，同比增长22%。

总之，增量政策“含金量”不断提升，消费潜力逐步释放，未来政策还有更大空间，为努力实现全年经济社会发展目标提供了坚实支撑。

(责编：杨曦、陈键)

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