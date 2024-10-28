孟 珂

原标题：前9个月全国规模以上工业企业利润超5万亿元

10月27日，国家统计局发布数据显示，前9个月，全国规模以上工业企业（以下简称“规上工业企业”）实现利润总额52281.6亿元，比前8个月增加5754.3亿元，但受有效需求不足、工业品价格下降及今年8月份以来同期基数明显抬高等多重因素影响，同比下降3.5%。

国家统计局工业司统计师于卫宁解读时表示，前9个月，规上工业企业利润同比有所下降，但利润总额超过5万亿元，特别是以高技术制造业为代表的新动能行业利润较快增长，彰显工业经济发展韧性。

分析主要原因，于卫宁认为，一是从价格看，工业品出厂价格持续低迷，9月份工业生产者出厂价格指数降幅继续扩大，对企业收入和盈利形成较大压力；二是从收入看，前9个月规上工业企业营业收入增长2.1%，增速较前8个月回落0.3个百分点；三是从成本看，企业成本增速快于营收增速，导致企业毛利下降，对利润增长支撑不足。此外，今年8月份以来同期基数明显抬高也给利润恢复带来压力。

工业新动能韧性显现

高技术制造业凸显韧性。前9个月，在生产快速增长带动下，高技术制造业利润同比增长6.3%，高于规上工业平均水平9.8个百分点，拉动规上工业利润增长1.1个百分点，为规上工业利润提供重要支撑。

得益于国内外消费市场总体保持稳定，前9个月，消费品制造业利润同比增长2.4%，高于规上工业平均水平5.9个百分点，拉动规上工业利润增长0.5个百分点。

在于卫宁看来，在各地区各部门扎实推动一系列扩内需促消费政策落实落细以及国际市场需求稳定的背景下，部分消费品行业保持较快增长，前9个月，纺织、家具、农副食品、文教工美等行业利润同比分别增长11.5%、11.0%、6.6%、5.4%。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，高技术和消费品行业工业盈利保持较快增长，反映国内工业市场需求复苏迹象，高技术行业保持较好景气度，新质生产力培育壮大。

“总体看，虽然规上工业企业利润有所下降，但工业新动能韧性显现，且随着工业企业预期企稳、信心有所增强，工业企业效益有望得到恢复。”于卫宁表示。

企业预期有望改善

数据显示，9月末，规上工业企业资产总计175.02万亿元，同比增长4.7%；负债合计101.02万亿元，增长4.7%；所有者权益合计74.00万亿元，增长4.7%；资产负债率为57.7%，同比持平。

财信研究院副院长伍超明在接受《证券日报》记者采访时表示，9月末规上工业企业资产负债率为57.7%，与8月末持平，但其资产增速延续2022年二季度以来的回落态势，表明微观主体主动加杠杆意愿持续偏弱。

9月末，规上工业企业应收账款25.72万亿元，同比增长7.6%；产成品存货6.47万亿元，增长4.6%。

前9个月，规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.38元，同比增加0.27元；每百元营业收入中的费用为8.46元，同比增加0.08元。

9月末，规上工业企业每百元资产实现的营业收入为77.2元，同比减少2.6元；人均营业收入为181.7万元，同比增加6.7万元；产成品存货周转天数为20.0天，同比增加0.2天；应收账款平均回收期为66.3天，同比增加3.7天。

伍超明认为，未来，工业企业库存增速有望温和回升。一是预计四季度工业生产者出厂价格指数（PPI）降幅有望继续收窄，但PPI全年负增长格局不变，其对企业库存增速的支撑或偏温和。二是去年同期基数逐步走低，将对未来数月产成品库存增速形成助力。三是随着一揽子超预期增量政策落地显效，尤其是财政支出明显加快，实体需求和企业预期、信心均有望改善。

于卫宁表示，下阶段，要加快落实存量政策和近期出台的一揽子增量政策，为工业企业健康发展提供良好的生产经营环境，助力工业企业利润恢复向好。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经