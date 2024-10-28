王轶辰

原标题：第三产业用电量延续快速增长势头

用电量是体现经济活动的重要指标之一。近日国家能源局发布的数据显示，今年前三季度，全社会用电量累计7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%；同期GDP同比增长4.8%，用电量增速明显高于GDP增速。

前三季度用电量增速为何会高于GDP增速？

“电力是国民经济重要的保障性行业，全社会用电量与国内生产总值规模呈强正相关关系，且全社会用电量与GDP增速变化趋势总体同步。”中国电力企业联合会专职副理事长王抒祥分析说，但由于全社会用电量与GDP存在较大结构性差异，导致全社会用电量增速与GDP增速之间存在偏差。经济、气温等因素会引起用电量与GDP的结构变化及波动，也导致电力消费弹性系数（用电量增速/GDP增速）产生波动。

近年来，我国电能替代在农业、服务业、工业、居民生活等领域深入推进，电气化水平持续提升。同时，5G、大数据、云计算、人工智能、电动汽车等新兴行业用电量高速增长，共同拉动近几年电力消费增速总体高于GDP增速，今年前三季度仍然延续这一趋势。

除了有电气化水平继续提升这一因素外，今年年初以及夏季气温因素对用电量变化影响显著。今年2月份全国平均气温明显低于去年同期，拉动采暖用电快速增长，当月居民生活用电量同比增长24%。今年八九月份，我国平均气温均为1961年以来历史同期最高，西南、华东、华中区域气温明显高于去年同期，区域用电量高速增长，拉动这两个月全国全社会用电量增速均超过8%，也拉动今年三季度全国全社会用电量增速高于二季度。

记者还注意到，第三产业用电量延续快速增长势头，互联网及充换电服务业用电量高速增长。前三季度，第三产业用电量同比增长11.2%，增速比上年同期提高1.1个百分点，对全社会用电量增长的贡献率为25.9%。一、二、三季度第三产业用电量同比分别增长14.3%、9.2%、10.5%，各季度均保持快速增长势头。前三季度，第三产业中的各子行业用电量增速均超过5%，其中，批发和零售业、租赁和商务服务业用电量增速超过12%。在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下，互联网和相关服务用电量同比增长24.4%；电动汽车保持高速发展，充换电服务业前三季度用电量同比增长56.7%。

分区域看，全国所有省份用电量均为正增长，中部和西部地区用电量增速超过全国平均增长水平。前三季度，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长7.8%、8.3%、8.7%和3.2%。

中国电力企业联合会统计与数据中心主任侯文捷认为，前三季度，中部地区全社会用电量增速超过全国平均水平，主要是受服务业及居民生活用电增长拉动。前三季度中部地区的服务业及居民生活用电量同比分别增长14.4%、14.3%，在四大地区中均居首位。

西部地区全社会用电量增速超全国平均水平的原因则更为复杂。前三季度，西部地区第二产业用电量同比增长7.7%，居各地区首位，对本地区全社会用电量增长的贡献率达到63.9%。第二产业中，由于西部地区能源等资源更具价格优势，西部地区的四大高载能行业用电量增速达到了6.2%，大幅领先于其他区域以及全国平均水平，除四大高载能行业外，西部地区的高技术及装备制造业、消费品制造业也均高于全国平均水平。

(责编：杨曦、陈键)

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