人民网记者 乔业琼

“‘双11’平台活动再叠加政府以旧换新的补贴，比平时便宜了近2000元。”北京的周先生笑着对记者说，近日在电商平台下单了一款智慧屏电视，使用体验更智能，家人很满意。

今年的“双11”，比以往来得更早。国庆黄金周过后，多家电商平台陆续启动“双11”大促活动，以旧换新政策补贴与“双11”优惠叠加，成为今年“双11”的重要亮点，与往年相比优惠力度更大、覆盖品类更齐全。

快手的最新销售数据显示，截至目前，以旧换新国家补贴领券数量超130万张，国补首日GMV（商品交易总额）对比今年6·18增长670%；天猫与上千个品牌联合投入60亿元，并在全国1800个区县开通“送新”同时“取旧”服务，积极响应以旧换新政策；通过“补上加补”，京东超5万款大牌家电，价格可低至五折。

8月初，支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金已全部下达地方。记者梳理发现，不少地方陆续提升了重点领域补贴标准和服务水平，让更多真金白银更快更好地到达消费者手中。重庆将汽车置换更新由原来的分档补贴调整为按购车价的5%或6%据实测算补贴，政策设计进一步优化；广东细化有关补贴标准，采用补贴立减形式提升消费体验，确保企业和消费者多受益；北京利用“京通”平台数据集成功能，加快补贴核销和资金拨付速度。

随着各地结合实际优化落地消费品以旧换新政策，网上平台成为重要渠道之一。如何搭载“双11”的便车，进一步加大消费品以旧换新资金的使用力度，激发消费活力？

北京大学经济学院教授苏剑向记者表示，“双11”属于消费旺季，特点是优惠多、打折幅度比较大。叠加以旧换新政策后，优惠力度比往年更大，大家都期待在这个“双11”能买到物美价廉的商品。他建议进一步加大线上消费品以旧换新的范围和力度，从而为消费者带来更丰富和便利的换新体验，有效激发消费活力。

今年是消费促进年，国家统计局公布的数据显示，前三季度，我国扎实推动一系列扩内需促消费政策，消费市场总体保持稳定增长态势。“下阶段，要充分发挥促消费政策效应释放消费潜能，着力增强居民消费能力，培育壮大新型消费业态，促进消费市场持续恢复向好。”国家统计局贸易外经统计司司长于建勋表示。

(责编：杨迪、吕骞)

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