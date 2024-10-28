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2024年世界城市日中国主场活动开幕式举行

2024年10月28日09:23 | 来源：人民网
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人民网北京10月28日电 （记者王仁宏）10月26日，2024年世界城市日中国主场活动开幕式在山东威海举行。

当前，中国正在经历人类历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，城市发展和城镇化建设取得了举世瞩目的成就。近年来，中国不断加强与国际社会和联合国人居署等国际组织合作，积极提供推动城市可持续发展的中国智慧和中国方案。

住房城乡建设部党组书记、部长倪虹指出，住房城乡建设部持续推动城市建设发展质量提升，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。面向未来，他倡议：共建宜居之城，为人民群众打造高品质的生活空间；共塑韧性之城，让人民群众在城市生活得更安心；共创智慧之城，让科技更多地造福人民群众；共筑绿色之城，让城市成为人与自然和谐共生的美丽家园；共护人文之城，为城市留下记忆、让居民记住乡愁；共兴活力之城，让城市更加开放包容、充满机遇。

山东省委书记、省人大常委会主任林武指出，近年来，山东深入实施以人为本的新型城镇化战略，推动山东半岛城市群竞争力持续提升。我们将以此次活动为契机，与各方共话合作、共谋发展，坚定践行人民城市理念，加快城市绿色低碳发展，积极创新城市治理方式，着力推动城市安全发展，让城市更加宜居、更富魅力、更具智慧、更有韧性，努力建设可持续发展的现代化城市。

联合国副秘书长兼人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫表示，人是城市的中心，也是新城市议程的中心。这个理念指引着联合国人居署的工作。过去几十年，中国取得非常巨大的成功，尤其是在可持续发展方面，中国城镇化建设为世界贡献了中国智慧、中国方案。展望未来，希望与中国各方面加强合作，分享知识和专业经验，共同建设更美好的城市、更美好的未来，为造福全人类作出更多贡献。

2024年世界城市日中国主场活动由住房城乡建设部、山东省人民政府、上海市人民政府和联合国人居署共同主办，主题为“共建人民城市，共享美好生活”，于10月26日至31日在威海市、上海市两地举办，期间还将举办全球城市可持续发展市长论坛、城市可持续发展全球大会等。大会同步发布了《联合国2030年可持续发展目标背景下的“上海指数”山东应用报告》《威海手册：全球社区可持续发展报告》以及“威海倡议”。

(责编：王仁宏、吕骞)
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