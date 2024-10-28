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以赛促学、以赛促练 全国住建行业首次国家一类技能大赛举办

2024年10月28日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京10月28日电 （记者王仁宏）2024年10月27至28日，2024年全国行业职业技能竞赛——全国住房城乡建设行业职业技能大赛在安徽省合肥市举办，这是首次面向全国住房城乡建设行业举办的国家一类赛，也是规模最大、参赛人数最多、技能水平最高的一次行业技能大赛。

数月来，各地住房城乡建设、人力资源社会保障和各级工会等部门通力协作、积极配合，共组织预赛437场，参赛选手多达53000多名，共有401名选手脱颖而出，进入决赛。

住房城乡建设部党组成员、副部长王晖表示，举办全国大赛是为技能人才搭建展示技能、切磋技艺的舞台，以赛促学、以赛促练，带动一线工人技术技能全面提升，筑牢行业高质量发展基石。希望通过此次竞赛，大力弘扬工匠精神，加快培育新时代建筑产业工人队伍，共同擦亮“中国建造”靓丽名片。希望各位选手在比赛中挑战极限、奋勇争先，赛出好成绩，赛出新水平，希望各地区、各单位继续关心关爱技能人才，为技能人才成长搭建更多平台、创造更多机会，培养大批高素质劳动者和技术技能人才，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

据了解，本次大赛由住房城乡建设部、人力资源社会保障部、中华全国总工会共同举办，采用集中办赛、赛展联合的方式，搭建技能大舞台。结合住房城乡建设行业特点，聚焦“好房子”建设，设建筑信息模型技术员、砌筑工、钢筋工、防水工、管工5个赛项；同时，兼顾传统技艺传承和新技术发展应用，举办古建筑工、乡村建设工匠、建筑机器人、燃气操作工等技术技能展示交流活动。

(责编：王仁宏、吕骞)
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