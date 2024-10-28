人民网北京10月28日电 （方经纶）据“工信微报”消息，10月27日，2024中国产业转移发展对接活动（甘肃）在兰州开幕。

据了解，对接活动设置1场综合活动和4场专题活动，立足甘肃产业基础、资源禀赋和优势产业链配套需求，围绕绿色化工及新材料、新能源装备制造、轻工及生物制造、数字经济等甘肃特色优势产业，开展供需对接、项目签约、产融合作等，一批重大项目签约落地。

据工业和信息化部相关负责人介绍，今年以来，工业和信息化部坚持需求导向，联合西部和东北地区省份先后举办6场产业转移发展对接活动，参与企业5500余家，推动我国产业转移规模不断扩大，质量水平显著提高，钢铁、有色、石油、化工、食品加工等产业向西部地区转移态势明显，东北地区加快产业转型升级不断取得新进展，区域间的经济联动和协同发展得到加强。

(责编：申佳平、吕骞)

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