原标题：瑞幸咖啡全球寻豆之旅走进巴西 WBC世界冠军咖啡师带队溯源高品质咖啡

近日，瑞幸咖啡“全球寻豆之旅”圆满完成巴西产区溯源征程。瑞幸咖啡首席咖啡大师、2023年WBC世界咖啡师大赛冠军Boram Um带领专业寻豆团队，探访巴西优质咖啡庄园，深度参与咖啡鲜果采收、生豆处理、品质把控等环节，从源头挖掘巴西高品质阿拉比卡咖啡豆。同时，寻豆团队还受邀拜访巴西精品咖啡协会，就瑞幸咖啡与巴西咖啡产业的可持续性合作进行深入探讨。

“巴西是全球最大的咖啡生产国之一。现代化的咖啡种植和处理技术保证了巴西咖啡的产量和品质。与巴西咖啡产业的深度合作，为瑞幸咖啡两万多家门店的持续供应提供了高品质保证。”Boram Um表示。

作为WBC世界咖啡师大赛2023年的冠军，Boram是巴西历史上首位获此殊荣的咖啡师。2023年11月，他加入瑞幸WBC冠军团队，成为第六位瑞幸首席咖啡大师。Boram来自巴西咖啡种植世家，身兼种植者、专业咖啡师和烘焙师等多种身份，其深厚的专业积累和前沿行业视角能有效助力瑞幸提升咖啡全流程的品质把控。在这次巴西产区溯源旅程中，Boram既是专业寻豆师，也是“本地东道主”。他带领专业寻豆团队深入巴西多个优质产区的大型知名咖啡农场和精品咖啡庄园，考察当地咖啡品种、种植、加工等环节，并对咖啡豆风味品质实地杯测，将瑞幸咖啡把控生豆品质推进至“最后一米”。

得益于广袤平原、充足阳光，以及大规模机械化和现代化的种植与采收，巴西咖啡的品质和生产效率近年不断提升，也让巴西咖啡成为全球高品质咖啡的典型代表。瑞幸咖啡连续5年斩获IIAC金奖的意式拼配咖啡豆，其醇厚口感和坚果巧克力风味即得益于来自巴西优质产区的阿拉比卡咖啡豆。值得一提的是，巴西也拥有众多精品咖啡产区，并持续致力于提升精品咖啡的品质，为消费者带来更精致、多元的咖啡体验。瑞幸SOE小黑杯就曾上市来自巴西的“SOE灵魂庄园”系列等产品，收获了市场热烈反响。

50年前，中国与巴西以咖啡代酒庆祝建交。如今，咖啡已成为两国经贸与文化交流的重要组成部分。近年来，瑞幸咖啡不断加强与巴西咖啡产业的合作。2022年，瑞幸咖啡就曾签署三年在巴西采购总量约4.5万吨咖啡豆的采购计划；今年6月，瑞幸签署了未来两年在巴西采购12万吨咖啡豆的合作备忘录；8月，瑞幸咖啡开启“瑞幸巴西咖啡文化节”，通过举办冠军专业品鉴沙龙等多种形式的咖啡文化交流活动，增进中国消费者对巴西高品质咖啡与咖啡文化的了解。

为了将更多高品质咖啡带给国内消费者，瑞幸咖啡2023年开启“全球寻豆之旅”，计划在未来3-5年时间，深入全球六大咖啡黄金产区，溯源产区好豆，从源头把控品质，将更多来自世界的高品质好豆带回中国。目前，瑞幸已陆续完成埃塞俄比亚、巴拿马、印度尼西亚、中国云南和巴西的深度寻访，将瑞幸对标准品质的把控推至产地“最后一米”，也为国内咖啡消费者带来了埃塞俄比亚SOE瑰夏、印度尼西亚SOE 绿宝石等风味独特的精品咖啡。

近年来，瑞幸咖啡不断夯实全产业链品质把控，持续引领咖啡产业品质升级。作为中国咖啡市场领军企业，瑞幸咖啡坚持从用户角度出发，坚持产品创新、加大供应链投入，为消费者提供更多高品质、高性价比、高便利性的产品与服务，推动中国咖啡市场持续健康发展。

(责编：曹淼、李源)

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