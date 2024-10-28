原标题：国补助力，双11洗地机消费热情继续高涨 头部品牌添可展现领先科技力

在国家以旧换新补贴政策的推动下，今年双11，消费者换新智能家电、提升生活品质的意愿强烈提升。洗地机作为近年来清洁电器市场的明星品类，根据报道，京东国庆假期家电销售额同比增长67%，其中洗地机销售额同比增长超80%。洗地机市场经过近几年快速发展，不断涌现新的洗地科技。添可作为洗地机发明者，观察其发展史以及现阶段进展，可以对洗地机行业有更清晰的了解。

在今年618周期内，添可洗地机在抖音，天猫，京东等电商平台热门榜单销量/销额双双稳居TOP1，市场份额遥遥领先，销额同比增长26%。在添可品牌TVC中，做自己的“对手”既是添可6年来能够飞速成长的内核动力，也是添可收获百万用户信赖的关键所在。

持续展现领先实力

今年洗地机行业消费需求依旧旺盛。据奥维云网的数据，2024年一季度，中国洗地机市场销售额27.8亿元，同比增长23.4%；销量124.4万台，同比增长50.1%。竞争白热化的同时，品牌数量也出现了回落。据第一财经报道，2023年第四季度维持在167个，2024年一季度已减少至143个。

在这样的背景下，添可洗地机并不是盲目加入所谓的“价格战”，坚持高端品质的同时，做到连续4年全国销量第一，是添可在技术创新、产品迭代、用户体验、品牌号召力等方面全方位领先的具体体现。继品牌成立5年销售规模近100亿后，添可又一次实现了销量领先，在应对市场需求变化方面的卓越洞察力以及引领行业未来发展趋势上，添可也为其他智能家电企业提供了实现持续增长的可行性方案。

创新突围实现跨越式发展

添可深知，在红海市场中求生存，唯有创新才能开辟出一片新的天地。洗地机行业从无到有、实现持续高速发展的背后，洗地机专家和领导者添可持续迭代的突破性创新科技成为动力源泉。

从2016年创建“无线地面清洗机”到2020年正式推出芙万系列智能洗地机，再到2022年能自动上下水的芙万Station空间站洗地机，2023年洗吸双强可并搭载软包电池技术的芙万Chorus Pro Station，以及2024年引领行业进入家居美学时代的芙万Art Station，添可用核心科技一次次超越自我、实现创新突破。

正如添可最初选择研发洗地机这一全新品类，每一次技术进步、引领行业发展的背后，其初心都是“以智能科技创造梦想生活”。可以说，添可每一项白科技都是添可对用户真实需求深刻洞察的成果。

通过不断在红海中开创蓝海，添可始终创造和引领行业发展趋势，将智能生活电器延伸至烹饪料理和健康生活品类，打造高端智能产品家族。添可食万智能料理机、饮万智能净热一体机等旗舰产品在今年618期间也展现出强劲的市场竞争力。

在坚持做自己“对手”的道路上，添可持续为行业树立典范。双11战鼓雷动，添可作为高端智能生活电器品牌，正以更积极的姿态，用创新科技与对用户需求的洞察为广大消费者打造更美好的生活。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经