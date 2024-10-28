原标题：生物聚合物PHA发现100周年 中国学者获国际大奖

10月20日至23日，第19届国际生物聚合物大会（ISBP 2024）在马来西亚槟城举行。成立于1988年的生物聚合物国际学术组织（International Symposium on Biopolymers），每两年在亚洲、美洲、欧洲轮流举办学术会议。本届大会恰逢生物聚合物PHA发现100周年，吸引了来自全球的顶级科学家、工程师、企业家和政策制定者共300多人参会，共同探讨生物聚合物的最新研究进展和未来发展趋势。

中国学者清华大学陈国强教授再获国际大奖

今年是微生物材料PHA（聚羟基脂肪酸酯）发现100周年，各国都在针对PHA开展产业化尝试，取得了不少成果。然而，PHA产业化之路仍任重道远。此次大会上，清华大学的陈国强教授因“嗜盐菌合成生物学及其下一代工业生物技术生产PHA”的成果，荣获ISBP Industry Award（国际生物聚合大会工业奖）。据了解，ISBP自1988年举办以来首次设立这个工业奖，以表彰对推进生物聚合物PHA向工业发展做出突破性贡献的学者。

ISBP方面表示，陈国强与团队在PHA（聚羟基脂肪酸酯）的工业化进程中做出了多项创新性贡献，特别是嗜盐菌合成生物学以及下一代工业生物技术的显著成果，他是本奖项当之无愧的人选。

陈国强教授的科研生涯充满了探索与创新。他在学术生涯早期就认定PHA是未来绿色材料的方向，并坚定地走上了生物制造PHA的研发之路。在他的领导下，团队成功解决了PHA生产中的“染菌”问题，开发出了基于嗜盐菌合成生物学的下一代工业生物技术，这一技术具有开放式、高效率、低能耗和节约淡水资源，易于放大等优点，在多个企业得到放大验证，实现了生物制造产业关键核心技术的突破。

目前，陈国强教授的研究成果已经在全球范围内得到认可和应用。他开发的技术已经在数家公司用于大规模生产PHA，使中国成为PHA领域国际上学术和产业最领先的国家之一。他的工作不仅推动了PHA材料的产业化进程，也为全球的可持续发展做出了重要贡献。

陈国强教授的学术和产业化成果备受全球同行的高度评价，他在2023年荣获的国际代谢工程奖（IMES Award），也展现出他在代谢工程领域的卓越贡献。

PHA研究百年百花齐放，下一个百年产业化预计将加速发展

本届大会还联合全球PHA组织GO!PHA发布了世界PHA日（10月23日）。这不仅是对PHA研究百年成就的庆祝，也是对未来产业化发展的期许和承诺。GO!PHA作为全球化的非盈利组织，集结了超过60家包括材料生产商、品牌所有者、学术界、废物管理组织、创新材料初创企业、环保基金会在内的机构和个人，共同推动无污染、无塑的PHA应用解决方案，最终推动经济朝着可持续方向转型。

世界PHA日发布现场

随着百年的科研积累与沉淀，PHA（聚羟基脂肪酸酯）领域迎来了从实验室到产业化的关键转折点。过去的一个世纪里，全球的科学家们在PHA的研究上取得了丰硕的成果，不仅在材料的合成、性能优化、生物降解性等方面取得了重大突破，而且在降低生产成本和提高生产效率上也取得了显著进展。这些研究成果的积累，为PHA材料的商业化和规模化生产奠定了坚实基础。

展望下一个百年，PHA产业化预计将迎来爆发式增长。随着全球对可持续性和环保需求的日益增长，PHA作为一种全生物合成的材料，其市场需求不断扩大。技术的成熟、成本的降低、政策的支持以及消费者对环保产品的青睐，都将为PHA产业化提供强劲的动力。

从包装材料到医疗用品，再到农业和服装行业，PHA的应用前景广阔，有望在全球范围内逐渐替代传统的石油基塑料，成为推动可持续发展的重要力量。

生物聚合物PHA发现100周年的其他关键科学家

除Industry Award外，ISBP还颁发了ISBP Lifetime Achievement Award（终身成就奖）与Bernard Witholt PHA Award（伯纳德·威索尔特PHA奖）。获得终身成就奖的是微生物生物聚合物领域的权威、明斯特大学分子微生物学和生物技术研究所教授Alexander Steinbuchel教授，与麻省理工学院（MIT）生物学系教授Anthony J. Sinskey。Steinbuchel教授的研究深刻揭示了细菌代谢途径及其调控的生理、生化和分子基础，这一杰出贡献也使他获得了多个德国生物学和生物化学领域的大奖。

大会合影

另一位获得终身成就奖的Anthony J. Sinskey教授则是一位杰出的微生物学家、教授和生物技术革新者，以其在工业生物技术和合成生物学领域的开创性贡献而闻名。作为生物聚合物科学的先驱，Sinskey教授在20世纪80年代在发现和优化负责生物合成聚（3-羟基丁酸）[PHB]的微生物途径中发挥了关键作用，他的工作展示了PHA作为石油基塑料的可持续替代品的潜力。

Bernard Witholt PHA Award则是为纪念Bernard Witholt教授（1941-2015年5月，一位杰出的微生物生物技术专家，他的工作对生物技术领域产生了深远的影响）而设立的奖项，旨在表彰对生物聚合物研究和开发做出重大贡献的科学家。本届获得Bernard Witholt奖的是澳大利亚格里菲斯大学生物聚合物中心创始主任Bernd Rehm教授，他专注于开发用于预防、治疗和诊断癌症和传染病的免疫原性材料，已撰写或合著了超过250篇科学出版物，被引用超过21000次。

(责编：曹淼、李源)

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