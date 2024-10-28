原标题：中国联通“5G工业制造专网”荣获Informa Tech第九届核心网峰会“5G最佳网络效率提升奖”

近日，第九届5G核心网国际峰会在阿拉伯联合酋长国迪拜举行，中国联通“5G工业制造专网”荣获“5G最佳网络效率提升奖（5G Best Network Efficiency Improvement）”。该峰会由Informa Tech主办，是全球核心网产业顶级盛会，超50家国际运营商参加，其大会奖项是全球最具影响力的5G行业奖项之一，由知名咨询公司、产业领袖和媒体共同评比得出。此次获奖彰显了业界对中国联通以5G专网赋能产业转型升级的高度认可。

联通5G工业制造专网 打造新型工业控制系统

中国联通“5G工业制造专网”融合了5G、4G、NB-IoT等多种蜂窝网络制式，为工业企业提供高可靠、广连接、低功耗、低成本的无线专网数据服务，支持面向5G-A等技术长期演进。通过5G工业制造专网与边缘算力平台、开放自动化技术相结合，打造“网络化、智能化、开放化、协同化”的新型工业控制系统，推动5G应用从外围辅助环节向生产控制核心生产环节渗透。

接入制式多元化。满足工业现场差异化业务需求，以5G网络架构为基础，在功能架构、设备能力上兼容更多的蜂窝网络形态，支持5G Redcap、5G-A、4G、NB-IoT、等多样化业务接入，提升网络效率。

网络功能定制化。面向工业应用场景实现网络功能深度定制，强化确定性时延、高可靠性等关键功能，确保工业控制的精准与稳定。此外，精简非必要的网络功能协议，提升通信效率与资源利用率。

产品架构轻量化。针对制造企业网络连接需求的多样性，采用轻量化产品设计，支持无缝平滑演进。不仅能满足从基础到核心生产业务的逐步深入，还能灵活适应不同用户与吞吐量的建网需求，助力打造高效灵活的通信基础设施。

运维管理智能化。网络管理具备多域可视化运维能力，能够进行网络性能检测和分析，采用自动化工具和流程，减少手动操作，提高运维效率。结合AI预测，提前预防故障，实现快速故障定位，为客户提供稳定可靠的通信保障。

产出百余案例标杆 绘就新质生产力发展新蓝图

目前，5G行业应用迈向“提质向新”发展阶段，中国联通累计打造了超4万个5G应用商业化项目，服务超1.4万个5G行业专网客户，覆盖国民经济76个大类。依托5G工业制造专网，携手华为等合作伙伴打造100余个5G工厂标杆项目，助力企业降本增效。

在施耐德电气工厂，联通助力打造5G﹢PLC柔性产线进入工业内网，实现全国9省26个工厂统一管理，单产线产能提升12%。

在长城精工，联通助力打造5G-A uRLLC汽车产线标杆，有效解决了工业现场控制中设备互联互通和数据实时同步的问题，减少停机的效益提升达到6亿元一年。

在浙江巨石工厂，联通助力工厂实现5G与PLC、SCADA、MES的深入融合，基于5G LAN层二组网实现跨域AGC协同，订单生产周期缩短10%，生产效率提升20%。

在美的泰国工厂，中国联通联合美的集团、AIS部署海外首个5G工业专网，打造“5G扬帆出海”商用标杆，落地5G AI质检、5G机械臂控制等10余个应用，产线运行效率提升了20%，荣获2024年GSMA AMO“亚洲最佳移动技术突破奖”。

在华润水泥工厂，联通助力打造6省14个工厂的5G多园区制造专网，实现单基地人均水泥产量提升105%、矿车年度运营成本下降85%。

5G数智应用，扬帆数字未来。中国联通愿链接全球5G创新资源，凝聚5G产学研用创新合力，携手全球产业链合作伙伴同频共振、聚力共赢，共绘新质生产力发展新蓝图。

(责编：曹淼、李源)

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