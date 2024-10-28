人民网记者 王绍绍

近期，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作不断推进，进一步激发了消费市场潜力，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，助力高质量发展。

“‘两新’工作不仅有利于释放需求潜力，更有利于促进节能降碳、推动全面绿色转型。”国家发改委相关负责人介绍，目前消费品以旧换新的配套实施细则全面出台、资金全面下达、政策全面启动，乘用车零售量大幅回升，家电销售额由降转升。要加大相关政策推进实施力度，推动商品消费持续增加。

近日，为全面落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，财政部推出“一揽子”财税政策措施，明确表示下达1万亿元的超长期特别国债用于支持“两新”工作，同时地方政府专项债券的发行使用也在加速推进，支持项目开工建设。

大规模设备更新有力激发大宗商品消费活力，各地结合自身情况，稳步推进设备更新工作，完善保障服务，扩大补贴范围，持续扩大内需。截至去年底，山西省共有新能源公交车1.46万辆，其中七成以上车辆的动力电池已超过或临近质保期限，更新换代需求紧迫。为此山西省财政“加码”投入财政资金7.73亿元，重点支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和老旧营运货车报废更新，提升公共交通的安全性和效率的同时，促进相关产业链的发展。

老旧电梯的更新改造同样是“两新”工作的重点内容之一。由于老旧电梯与居民的日常生活紧密相连，其安全性和可靠性一直备受关注。“老旧电梯经常坏”“旧小区电梯有很大的安全隐患”……家住在广东省广州市的张女士表示。

为了改善这一状况，广东省在全国范围内率先推出了两个强制性的电梯地方标准——《在用电梯主要部件报废技术条件》和《在用自动扶梯与自动人行道主要部件报废技术条件》，同时还推出了一个推荐性地方标准——《在用电梯风险评价规范》。这些新标准的出台，将加快老旧电梯主要部件的更新改造进程，从而大幅提升在用电梯的安全性和可靠性。

消费品以旧换新，一手撬动消费，一手拉动投资，既惠民生又利企业，既利当前又利长远。国家税务总局增值税发票数据显示，4至8月，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长2.4%和5%，增速比3月份分别提高2.8和11.6个百分点。

为了进一步推动以旧换新政策的落地实施，各地纷纷加大了支持力度。广西在国家指定的8类家电基础上，增加了洗碗机、蒸烤一体机、扫地机器人等7类产品；湖南则加大了汽车以旧换新的补贴力度，购买新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的补贴标准提高至2万元；上海市也将个人消费者购买2.0升及以下排量燃油乘用车的补贴由7000元提高至1.5万元……

构建“换旧更容易、换新更愿意”的机制，除了政策的“真金白银”切实补贴，还需要简化流程，让消费者操作更加便利。湖北省通过搭建消费品以旧换新的公共服务平台，为消费者提供一站式收旧、售新、核销服务。不仅简化补贴审核流程，提高审批效率，还缓解了企业的垫资压力。消费者只需轻按手机下单便可快速领取到补贴，大大提高了以旧换新的便捷性。

汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，给居民带来更美好的生活体验的同时，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展，也是以旧换新工作中不能忽视的一环。

“虽然近年来消费者对以旧换新有了一定的认识，但仍存在不坏不换、不方便不换、折旧价格不合理不换的问题。”业内专家表示，只有畅通回收渠道，解决回收中的难点堵点，才能更好地推动“换新”工作的深入发展。

上述专家表示，新一轮“以旧换新”将有利于企业加大技术投入，淘汰产能落后的产品线，研发更多新技术的产品。同时，相关部门应引导解决企业在收旧换新环节遇到的问题，将方便企业更好地推动以旧换新、循环利用，从长远看，有助于加快实现“双碳”目标。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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